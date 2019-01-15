МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ

В конце декабря прошлого года в Московской консерватории состоялся концерт «В гостях у В. А. Моцарта», в котором приняли участие молодые абхазские музыканты: ученица ДМШ №2 г. Сухума, лауреат международных конкурсов Эмилия Терзян-Хагба и студент Сухумского государственного музыкального училища им. А. Ч. Чичба, лауреат республиканских конкурсов Барас Куджба. Дирижировал музыкантам главный дирижер Государственного камерного оркестра Республики Абхазия заслуженный артист РА Давид Терзян.

В Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия РА юных музыкантов приняла министр Эльвира Арсалия.

Приветствуя гостей, она отметила: «Ваше выступление в одном из самых престижных залов России совместно с симфоническим оркестром Московской государственной консерватории является наилучшим завершением текущего года. Многие музыканты посчитали бы за великую честь оказаться на вашем месте. Я хочу выразить благодарность вам и вашим родителям, педагогам, а также нашим коллегам из Минкульта России. Поздравляю вас! Вы взяли большую высоту. Смело идите вперед! Со своей стороны мы всегда окажем вам посильную поддержку».

Номер: 2Выпуск: 3742Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс