С ЛЮБОВЬЮ К НАРОДНОМУ ПОЭТУ-ЮБИЛЯРУ

Творчество

Три вечера, три встречи, как три аккорда, прошли подряд за два дня во второй декаде декабря в Сухуме. И все они были завершающими в череде юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию народного поэта Абхазии Мушни Таевича Ласуриа.

Первое мероприятие – это научно-практическая конференция в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Д.Гулиа, где Мушни Таевич работает заведующим отделом литературы.

Конференцию открыл и поздравил юбиляра, а чуть позже выступил с докладом об особенностях поэзии юбиляра директор АбИГИ Арда Ашуба. Он приветствовал и высоких гостей, пожелавших разделить с поэтами и учеными и в целом с Абхазией юбилейные торжества, среди которых переводчица эпического романа в стихах «Отчизна» Наталья Ванханен и зампредседателя Международного сообщества писательских союзов Юрий Конопляников из Москвы, Спикер Парламента РА Валерий Кварчия, президент АНА Зураб Джапуа, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия и другие.

На конференции выступили Зураб Джапуа – президент АНА, доктор наук, профессор, Валентин Когония – доктор наук, профессор, член-корреспондент АНА, Шота Салакая –доктор наук, профессор, академик АНА, Аслан Авидзба – доктор наук, доцент, Цира Габния – кандидат наук, доцент, Владимир Зантария – доктор наук, член-корреспондент АНА. Из-за того, что на конференцию не смогла приехать из Северного Кавказа Зинаида Габуния, присланный ею доклад прочитала ученая Лили Хагба. Л.Хагба также прочитала отрывок из поэмы Мущни Ласуриа. Между выступлениями ученых исполнялись как стихи, так и песни на слова поэта-юбиляра в исполнении Петра Тарба и Нугзара Какалия, музыка Константина Ченгелия. Зачитывались многочисленные поздравительные телеграммы.

Естественно, выступили гости – Ю.Конопляников и Н.Ванханен.

Все выступавшие отмечали титанический труд Мущни Таевича, философию и патриотизм поэта, поэтичность и лиричность его стихов, богатство языка. Особое место в его творчестве занимают и переводы значительных произведений русской литературы на абхазский язык, например, «Мцыри» Лермонтова, «Евгений Онегин» Пушкина, а также «Витязь в тигровой шкуре» Руставели.

Что касается перевода «Отчизны», то он получил высокую оценку всех выступавших ученых. Они благодарили Наталью Юрьевну Ванханен за то, что она совершила «героический подвиг переводчика», смогла прочувствовать душу, музыку и поэтику абхазского языка, передать мысли и эмоции автора.

Н.Ванханен искренне сказала, что рада находиться в Абхазии в эти юбилейные дни поэта, рассказала о работе над переводом, а потом Мущни Таевич читал отрывок из «Отчизны» на абхазском языке, а Наталья Юрьевна – на русском.

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На второй день в Абхазском госмузее состоялись презентация романа «Отчизна» на русском языке и выставка фотографий и рисунков, в том числе к роману «Отчизна», исполненные Баталом Джапуа, который накануне был признан лучшим художником года. Опять выступали, опять были высокие оценки поэзии поэта и переводчицы. Опять звучали стихи и отрывки из романа на абхазском и русском, выступали московские гости.

Несомненно, «Отчизна» – это значительное явление в абхазской поэзии, результат душевного и духовного подвига поэта. Об этом произведении уже много сказано и предстоит еще сказать.

Умилительно было смотреть на фотографии, где Президент Российской Федерации Д.Медведев вручал абхазскому поэту медаль А.С. Пушкина в Москве, где Мущни Таевич (в национальной одежде) рядом с французской певицей Мирей Матьё…

На встрече в музее Мушни Ласуриа прочитал свое новое стихотворение, посвященное художнику Баталу Джапуа.

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Гаснет свет. Одни видеокадры сменяют другие под звуки стихотворения на абхазском языке – глубоко лиричного, задушевного, видеокадры, запечатлевшие фрагменты жизни мастера слова. Так начинается торжественный вечер, посвященный 80-летию со дня рождения народного поэта Абхазии Мушни Таевича Ласуриа. Загорается свет, и советник Президента РА по науке, образованию, культуре Владимир Зантариа под бурные аплодисменты приглашает на сцену Абхазского драматического театра им. С. Чанба виновника торжества.

Сегодня его чествуют друзья, коллеги, родные, поклонники таланта, гости из России, специально прибывшие на торжество. Праздник дня рождения этого замечательного человека – праздник всех, кто глубоко уважает и ценит Мушни Таевича, кому дорог он и его творчество. Об этом свидетельствуют искренние пожелания юбиляру. В переполненном зале находится и Президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Какой он, Мушни Таевич? Что он значит для своего народа, страны? Какой вклад он внес в абхазскую литературу? Как оценивают его творчество за пределами страны? Как он шел к своим научным и творческим вершинам и что преодолевал на своем пути? Об этом рассказал в своем выступлении ведущий вечера Владимир Зантариа.

Мушни Таевич Ласуриа родился 16 января 1938 года в селе Кутоле Очамчырского района. Учился в Кутолской восьмилетней школе, затем в Сухумском госпедучилище, госпединституте, на филологическом факультете, в Московском литинституте им. А.М. Горького, аспирантуре ИМЛИ АН СССР. В разное время работал литературным сотрудником газеты «Апсны капшь», завотделом поэзии, критики, публицистики, редактором журнала «Алашара», главным редактором издательства «Алашара», председателем правления Союза писателей Абхазии, в АбИЯЛИ (ныне АбИГИ) – научным сотрудником, старшим научным сотрудником, а с 1988 года по настоящее время заведующим отделом литературы. В 1977 году Мушни Ласуриа в ИМЛИ АН СССР успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Творчество И.А. Когониа и развитие эпических жанров в абхазской советской поэзии».

Мушни Ласуриа – автор более 15 поэтических книг, а также ряда монографий и сборников литературно-критических статей об абхазской литературе. Одними из самых значительных произведений являются такие произведения поэта, как поэма «Золотое руно» и роман в стихах «Отчизна», изданный отдельными книгами на абхазском и русском языках.

Особое место в творчестве Мушни Ласуриа занимают Родина и народ, любовь, красота природы, размышления о добре и зле, о жизни и смерти. В 60 – 70-е годы лирика Мушни Ласуриа оказала влияние на формирование нового явления в абхазской поэзии, характеризующегося раскрытием внутреннего мира человека, его переживаний. («Смерть камня», «На стамбульском рынке», «Прощание», «Я один по комнате хожу» и другие). Говоря о поэзии Мушни Ласуриа, В.Зантариа привел слова известного русского литературоведа Вадима Кожинова: «В лирике М. Ласуриа живет тысячелетняя история Абхазии, живет не в навязчивых реминисценциях и перечислениях, а как внутренняя сила, как глубинное течение, которое вызывается наружу лишь когда это необходимо. И тогда в стихах возникают образы нартов и обломки Великой абхазской стены, нашествие Чингисхана и трагедия махаджиров». На стихи Мушни Ласуриа созданы лирические песни, украсившие репертуар хоровых и эстрадных коллективов Абхазии.

Мушни Ласуриа получил известность и как переводчик на абхазский язык русских и зарубежных классиков, Нового Завета. Он является и составителем «Антологии абхазской поэзии» (в двух томах). В 2010 году в Москве, в Георгиевском зале Кремля, Президент РФ Д. Медведев вручил Мушни Ласуриа, который блестяще перевел на абхазский язык роман в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин», «Медаль А.С. Пушкина» за вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и развитие культурных связей с Россией.

Много лет Мушни Таевич возглавляет Ассоциацию писателей Абхазии. Он – лауреат Государственной премии им. Д.И. Гулиа, Государственной премии имени Ш. Руставели, Всероссийской премии имени А. Дельвига, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» всех трех степеней, кавалер ордена «Знак Почета». Так что о Мушни Ласуриа и его заслугах перед Родиной можно говорить и говорить.

На торжественном вечере поздравительные адреса зачитали: от имени Спикера и парламентариев Народного Собрания – Парламента РА начальник аппарата Парламента Вадим Бжания, от имени Премьер-министра Валерия Бганба первый вице-премьер Даур Аршба.

Поздравления от Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в РА Алексея Двинянина зачитал советник-посланник Посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский, а от председателя Международного сообщества писательских союзов Ивана Переверзева – зампредседателя Юрий Конопляников. Добрые слова в адрес юбиляра прозвучали и от известной переводчицы Натальи Ванханен, которая перевела на русский язык роман в стихах Мушни Ласуриа «Отчизна».

Выступили Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия, президент АНА Зураб Джапуа, председатель Союза писателей РА Вахтанг Абхазоу, проректор АГУ Дж. Адлейба, глава Администрации Очамчырского района Гиви Допуа, поэт Денис Чачхалиа, общественный деятель Октай Чкотуа, тележурналист Тина Корсая, старец из села Кутола Боча Басариа.

Добрые пожелания, цветы, памятные подарки. В этот день – все для юбиляра. Он от души благодарит всех, кто пришел поздравить его. Прекрасной кульминацией вечера стало театрализованное представление (режиссер Мадина Аргун), в основу которого легли произведения народного поэта.

Пусть еще долгие годы наш Мушни Таевич Ласуриа радует нас своими яркими творческими работами.

Заира ЦВИЖБА, Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 2Выпуск: 3742Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА, Лейла ПАЧУЛИЯ