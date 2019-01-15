ПРЕСТИЖНЫЕ НАГРАДЫ

Глава Администрации Сухума Адгур Харазия вручил столичным чиновникам юбилейные знаки – ордена в честь 20-летия со дня создания Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ от имени президента МАГ Ирека Ялалова.

На церемонии вручения, которая прошла в Администрации Сухума, Адгур Харазия отметил: «Сотрудничество нашего города с Ассамблеей является стратегическим партнерством, благодаря которому мы налаживаем деловые и информационные связи между городами и странами».

Знак-орден «За вклад в устойчивое развитие городов СНГ» вручен: Алиасу Лабахуа (глава Администрации города Сухума с 2007 по 2014 гг.); Алхасу Квициния (заместитель главы Администрации с 2004 по 2014 гг.); Анзору Кортуа (заместитель главы Администрации с 1993 по 2015 гг.); Вадиму Черкезия (заместитель главы Администрации с 2007 по 2014 гг.); Темуру Ткебучава (управляющий делами с 2007 по 2016 гг.); Виктории Аргун (помощник главы Администрации с 1975 по 2008 гг.); Наталье Ермак (помощник главы Администрации с 2015 г.); Ирине Шония (заведующая отделом международных связей с 2008 г.).

Номер: 2Выпуск: 3742Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс