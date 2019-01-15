СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Премьер-министр РА Валерий Бганба выразил соболезнования родным и близким общественного деятеля, заслуженного деятеля культуры РА Романа Джигрицовича АРГУН в связи с его безвременной кончиной.

В соболезновании, в частности, говорится:

«Роман Джигрицович Аргун – один из первых профессиональных полиграфистов нашей страны. Свыше 30 лет он успешно руководил государственным полиграфическим предприятием «Дом печати». Роман Аргун внес неоценимый вклад в развитие и становление предприятия в тяжелые послевоенные годы. Будучи удивительным человеком и редким профессионалом, он относился с большой ответственностью к работе и отличался бережным отношением к каждому сотруднику. Светлая память Роману Джигрицовичу Аргун».

Номер: 2Выпуск: 3742Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс