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15.01.2019
Номер: 2
Выпуск: 3742
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Премьер-министр РА Валерий Бганба выразил соболезнования родным и близким общественного деятеля, заслуженного деятеля культуры РА Романа Джигрицовича АРГУН в связи с его безвременной кончиной.
В соболезновании, в частности, говорится:
«Роман Джигрицович Аргун – один из первых профессиональных полиграфистов нашей страны. Свыше 30 лет он успешно руководил государственным полиграфическим предприятием «Дом печати». Роман Аргун внес неоценимый вклад в развитие и становление предприятия в тяжелые послевоенные годы. Будучи удивительным человеком и редким профессионалом, он относился с большой ответственностью к работе и отличался бережным отношением к каждому сотруднику. Светлая память Роману Джигрицовичу Аргун».
Номер: 2
Выпуск: 3742
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс