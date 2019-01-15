Постановление Кабинета Министров РА

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров РА от 27 декабря 2017 года №182 «Об установлении норм возмещения командировочных расходов, выплачиваемых за счет средств бюджетной системы Республики Абхазия»

В соответствии с частью 3 статьи 156 Трудового кодекса Республики Абхазия от 10 октября 2016 года № 4246-с-V

Кабинет Министров Республики Абхазия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 декабря 2017 года №182 «Об установлении норм возмещения командировочных расходов, выплачиваемых за счет средств бюджетной системы Республики Абхазия» (далее Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 декабря 2017 года №182) изменение, дополнив пунктом 2.1. следующего содержания:

«2.1. Установленные настоящим Постановлением нормы подлежат применению в отношении подразделений (в том числе представительств) государственных органов Республики Абхазия, государственных учреждений Республики Абхазия и организаций Республики Абхазия, расположенных за пределами Республики Абхазия, и учрежденных в установленном порядке государственных органов Республики Абхазия, государственных учреждений и организаций Республики Абхазия, расположенных за пределами Республики Абхазия.».

2. Внести в «Размеры надбавок к командировочным расходам для отдельных категорий должностных лиц и руководителей государственных учреждений» утвержденные Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 декабря 2017 года №182 следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 1 после слов «руководителям официальных государственных делегаций Республики Абхазия» дополнить словами «Чрезвычайным и Полномочным Послам Республики Абхазия в иностранных государствах»;

2) абзац 3 пункта 1 после слов «членам официальных государственных делегаций Республики Абхазия;» дополнить словами «Полномочным представителям Республики Абхазия в иностранных государствах; Торговым представителям Республики Абхазия в иностранных государствах;».

В. БГАНБА, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 21 декабря 2018 г., №204

Номер: 2Выпуск: 3742Рубрика: политикаАвтор: В. БГАНБА, Премьер-министр Республики Абхазия