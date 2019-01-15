Главная
15.01.2019
Номер: 2
Выпуск: 3742
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
ПРЕЗИДЕНТ РА ПОСЕТИТ БОЛИВАРИАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ ВЕНЕСУЭЛА
10-11 января Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетит Боливарианскую Республику Венесуэла.
По приглашению Президента Венесуэлы Николаса Мадуро Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба примет участие в церемонии инаугурации Президента Боливарианской Республики Венесуэла.
В рамках визита состоятся переговоры Рауля Хаджимба и Николаса Мадуро, на которых главы государств обсудят состояние и перспективы развития абхазо-венесуэльских отношений.
Номер: 2
Выпуск: 3742
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА