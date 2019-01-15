ПРЕЗИДЕНТ РА ПОСЕТИТ БОЛИВАРИАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ ВЕНЕСУЭЛА

10-11 января Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетит Боливарианскую Республику Венесуэла.

По приглашению Президента Венесуэлы Николаса Мадуро Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба примет участие в церемонии инаугурации Президента Боливарианской Республики Венесуэла.

В рамках визита состоятся переговоры Рауля Хаджимба и Николаса Мадуро, на которых главы государств обсудят состояние и перспективы развития абхазо-венесуэльских отношений.

Номер: 2Выпуск: 3742Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА