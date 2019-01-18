О ПОВЫШЕНИИ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ

Индексация цены на хлеб в Абхазии не производилась с 2015 года, за это время цена на муку выросла на 28 процентов, рассказал Sputnik Абхазия заместитель министра экономики республики Заур Гулиа.

– Для повышения цены на хлеб в Абхазии есть объективные причины,– сказал он.

Гильдия хлебопекарей Абхазии обратилась в Кабинет Министров с просьбой повысить цены на хлеб.

«Они сообщили нам, что с 2015 года, когда была утверждена предельная цена на хлеб, она не пересматривалась и не индексировалась. Обстоятельства, которые они приводят, действительно объективные. С 2015 года рост закупочной цены на пшеничную муку вырос на 28%. Так как у нас пшеница не выращивается и свою муку мы не имеем, то мы полностью зависим от той цены, которая существует в Российской Федерации, ниже этой цены нам муку взять негде. Поэтому мы смотрим на ситуацию, происходящую на российском рынке. 28-процентный рост цены на муку, рост цен на топливо – все это объективно свидетельствует о том, что действительно индексировать цены на хлеб в Абхазии нужно. На данный момент в Министерстве продолжается анализ ситуации на рынке, проводится расчет, который будет положен в основу проекта, с которым Минэкономики выйдет в Кабинет Министров, где будет принято окончательное решение», – сообщил Гулиа.

Номер: 3Выпуск: 3743Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс