ОН ЖИЛ И РАБОТАЛ НА СТРАНУ

На 82 году жизни скончался абхазский писатель Джума Виссарионович Ахуба.

Ушёл из жизни общественный деятель, член Союза писателей и Союза журналистов СССР, член Союза писателей и Союза журналистов Республики Абхазия, лауреат премии журнала «Дружба народов», кавалер ордена «Ахьдз-Апша» II степени, лауреат Государственной премии им. Д.И.Гулиа.

Советник Президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария поделился воспоминаниями о Джуме Виссарионовиче: «Он один из ведущих абхазских произаиков. У него было очень яркое, самобытное дарование. Его рассказы и повести получили признание не только в абхазской литературе, но и в России. Они были опубликованы в журнале «Дружба народов». Мы потеряли мастера абхазской прозы, драматурга. Джума Ахуба являлся главным редактором журнала «Аказара», издавал очень интересные материалы о деятелях культуры, искусства. Кроме того, он был одним из представителей национально-освободительного движения. След его деятельности значителен в истории литературы, публицистике, кинематографе. Мы потеряли очень замечательного человека, яркого и сильного. Сочувствуем родным, близким, друзьям».

Общественный деятель Давид Дасания также подчеркнул значимость деятельности Ахуба: «Абхаская литература, культура и в целом государство понесли тяжелейшую утрату. Я скорблю вместе со всем абхазским народом. Джума Ахуба был ответственным гражданином, одним из самых ярких представителей национально-освободительного движения. Публицист, писатель-патриот, автор многих мною любимых романов и замечательных произведений, переводчик русской классической литературы на абхазский язык. Джума Ахуба – писатель, который творил вне зависимости от времени. Джума Ахуба понимал свой долг перед государством и народом, перед теми, кто погиб во время Отечественной войны народа Абхазии. Мы никогда не забудем его светлое имя».

Номер: 3Выпуск: 3743Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс