ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГРИППА

Проблему распространения свиного гриппа в сопредельных государствах и меры профилактики гриппа и ОРВИ обсудили в Министерстве здравоохранения Абхазии на рабочем совещании с участием главных врачей центральных районных больниц, главного санитарного врача г. Сухума и главного государственного санитарного врача. Совещание прошло под руководством министра здравоохранения РА Тамаза Цахнакия. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.

На совещании главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик проинформировала: «На сегодняшний день обратившихся в лечебно-профилактические учреждения пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями по районам республики, не считая столицы, – 160 человек, из них 132 ребенка. Решение о том, делать ли забор анализов на подтверждение гриппа, принимает врач, к которому обращается конкретный пациент. Республиканскую санитарно-бактериологическую лабораторию Минздрав обеспечил необходимыми расходными материалами для диагностики гриппа. Экспресс-тесты будут использованы на санитарно-карантинном пункте пропуска на посту «Ингур» в Галском районе, а также для быстрой идентификации гриппа и ОРЗ в поликлиническом звене».

Людмила Скорик подчеркнула, что на данный момент на территории Абхазии не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом H1N1. Она отметила, что при своевременном обращении к специалистам за медицинской помощью и правильно проведённом лечении свиной грипп не приводит к осложнениям, а лицам с хроническими заболеваниями необходимо быть осторожнее и применять профилактические меры. Между тем, отказались от прививок детей от сезонного гриппа в этом году многие родители и беременные, а как раз именно от этого штамма гриппа и проводилась специфическая защита.

По сообщению Скорик, в детских дошкольных и учебных заведениях даны поручения разместить наглядную информацию по профилактике вирусных заболеваний.

Главный врач центральной районной больницы Галского района Георгий Шония опроверг слухи о том, что в Галском районе есть случаи заражения свиным гриппом.

Министр здравоохранения дал ряд указаний по исполнению всеми лечебно-профилактическими учреждениями приказов Минздрава о профилактике сезонного гриппа и острых респираторных инфекций, а также инструкции по проведению комплекса профилактических мероприятий в медицинских, школьных, дошкольных и иных учреждениях.

В частности: республиканской СЭС – обеспечить всю необходимую экспресс-диагностику гриппа на приграничной территории и ПЦР диагностику гриппа в республиканской БАК-лаборатории; обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации и проведение всех профилактических мероприятий в полном объеме; управлению лекарственным обеспечением – обеспечить всеми необходимыми расходными материалами, реактивами, противовирусными, антибактериальными препаратами и другими лекарственными средствами лечебно-профилактические учреждения амбулаторного и стационарного звена.

Номер: 3Выпуск: 3743Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс