ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В АМЕРИКУ

По приглашению Президента Николаса Мадуро Президент РА Рауль Хаджимба посетил Боливарианскую Республику Венесуэла для участия в церемонии инаугурации Президента Венесуэлы.

В ходе визита состоялись переговоры Рауля Хаджимба и Николаса Мадуро, во время которых главы государств обсудили состояние и перспективы развития абхазо-венесуэльских отношений.

Николас Мадуро поприветствовал Рауля Хаджимба и поблагодарил за визит и участие в церемонии инаугурации.

Президент отметил, что Республика Абхазия придает важное значение межгосударственным отношениям, сложившимся между Абхазией и Венесуэлой.

«Абхазия придает высокое значение межгосударственным отношениям с Боливарианской Республикой Венесуэла. Мы выражаем свое намерение по дальнейшей реализации договоренностей между нашими странами и наращиванию связей», – сказал Рауль Хаджимба.

Николас Мадуро подтвердил приверженность решению о признании независимости Республики Абхазия и выполнению межгосударственных договоров, подписанных между Абхазией и Венесуэлой.

Рауль Хаджимба ответил на вопросы журналистов венесуэльских СМИ.

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Рауль Хаджимба отметил важное значение встречи с Главой государства Сальвадор Санчесом Сереном.

«Мы придаем важное значение нашей встрече. Абхазия поддерживает связи с друзьями в различных регионах мира. Мы будем рады, если наряду с Венесуэлой и Никарагуа, у нас будут добрые отношения и с Республикой Сальвадор», – сказал Президент.

Санчес Серен отметил сходство судеб народов Абхазии и Сальвадора в их борьбе за независимость.

«Мы также, как и вы, боролись за свою свободу и добились ее. Я рад приветствовать делегацию Республики Абхазия. Это наша первая встреча, ознакомительная. Надеемся, что наши связи получат продолжение», – сказал Президент Сальвадора.

Рауль Хаджимба преподнес в подарок Санчесу Серену юбилейную монету Национального Банка Абхазии, выпущенную в честь 25-летия Победы и Независимости Республики Абхазия. Президент Сальвадора отметил символику подарка, поскольку День независимости является важным государственным праздником Республики Сальвадор.

Рауль Хаджимба пригласил Президента Сальвадора посетить Республику Абхазия.

Номер: 3Выпуск: 3743Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА