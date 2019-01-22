ОБЪЯВЛЕНИЕ

В целях содействия дальнейшему развитию народного художественного творчества, сохранения фольклорного наследия народа, выявления новых талантов и дарований, предоставления молодежи возможности самовыражения, организации досуга населения и гостей Абхазии, стимулирования деятельности участников и руководителей коллективов художественного творчества и любителей изобразительного и декоративно- прикладного искусства, сближения и взаимообогащения культур разных народов Республиканский центр народного творчества Абхазии им. И.Е.Кортуа намерен в 2019 году организовать и провести следующие республиканские конкурсы, фестивали, смотры и выставки народного художественного творчества:

• Постоянно действующая выставка-продажа работ мастеров и любителей изобразительного и декоративно-прикладного искусства в здании ГУ РЦНТ им.И.Е.Кортуа (г.Сухум, ул.Пушкина №7) – с 15 января;

• IX Республиканский фестиваль оркестров народных инструментов и отдельных исполнителей – 1 марта;

• XVIII Республиканский конкурс исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса» для 4-х возрастных групп – 21-22 марта;

• IX Республиканский смотр фольклорных коллективов Абхазии «РАЙДА» – 19 апреля;

• XXII Республиканский фестиваль детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии «Адзыхь» – 16-17 мая;

• Международный фестиваль детского творчества – 19-20 июня;

• II Республиканский фестиваль народных промыслов и ремёсел Абхазии «АХЬЫНАП:ЪА» – июль;

• VII Международный фестиваль авторской бардовской песни «Пою тебе, Абхазия!» – 1 августа;

• VIII Международный фестиваль вокалистов «Дружба без границ» – 15 августа.

Желающие принять участие в объявленных мероприятиях могут начать подачу заявок на участие с 9 января 2019 г. Положения об условиях проведения всех мероприятий можно получить в Республиканском центре народного творчества Абхазии им.И.Е.Кортуа по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, № 7, с 10.00 до 16.00 часов в любой день, кроме выходных.

Контактный телефон: +7 (940) 927-35-45.

ГУ РЦНТ им. И.Е. Кортуа

Номер: 4Выпуск: 3744Рубрика: обществоАвтор: ГУ РЦНТ им. И.Е. Кортуа