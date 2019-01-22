Казаки Абхазии – детям Донбасса

Завершилась акция «Подарки детям Донбасса» – ребята из детских домов Донецкой и Луганской народных республик получили в подарок к новогодним и рождественским праздникам мандарины из Абхазии. Всего при поддержке неравнодушных жителей Абхазии удалось собрать и привезти детям более 2,5 тонны цитрусовых.

Основная часть гуманитарного груза была доставлена в детский оздоровительный лагерь «Лагуна», где систематически проходят реабилитацию дети из обстреливаемых районов и дети, чьи родители погибли. Гуманитарный груз приняла директор Светлана Дмитриевна Антонова. Часть мандаринов, доставленных в лагерь «Лагуна», по распоряжению директора была отправлена в несколько детских домов.

По просьбе атамана Луганского округа донских казаков полковника С.Н. Дорохина к новогодним и рождественским праздникам дети погибших при защите Луганской Народной Республики и дети казаков, защищающих рубежи своей родины в настоящее время, получили абхазские мандарины.

Атаман города Крымска Олег Кобылинский часть груза передал детям, оставшимся без попечения родителей, из г. Крымска (Краснодарский край). Нужно отметить, что ранее неоднократно в рамках сотрудничества с Черноморским войском Абхазии О.Кобылинский оказывал помощь малоимущим жителям Абхазии и пожилым людям, пребывающим в Сухумском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Организатор акции, ветеранская организация казаков Абхазии СКА в лице войскового атамана Вадима Николаевича Мироненко благодарит всех неравнодушных жителей Абхазии, собравших гуманитарный груз, а также выражает особую благодарность тем, без кого доставка груза по назначению была бы невозможна. Это военный корреспондент, политолог, художник, актриса театра Анастасия Михайловская, врач Светлана Тарутина, глава администрации села Пичора Галского района Абхазии Роман Кутарба, водитель Нугзар Какубава, генеральный директор фирмы «Север» Алик Миносян, генеральный директор фирмы «Премиум» Астамур Гагулия.

Это уже не первая акция, которую проводит Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий и лично войсковой атаман полковник В.Н. Мироненко. К сожалению, ни одна из русских общин, включая координационный совет и сухумский отдел Кубанского казачьего войска, не протянули руку помощи и не приняли участие ни в этой, ни в подобных ей акциях с 2014 года.

Пресс-служба ЧКВА

Номер: 4Выпуск: 3744Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ЧКВА