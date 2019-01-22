НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ «ПОСЛОВ ДОБРОЙ ВОЛИ АБХАЗИИ»

Участники благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии» поздравили детей Республики Абхазия с Новым годом. На площади Свободы, у главной ёлки страны, Илона Ардзинба, Тимур Тания, Камма Гопия, Тенгиз Тарба, Мадина Кварацхелия и Даур Барганджия вручили подарки малышам. А перед Новым годом они провели предновогоднюю благотворительную акцию в различных районах Абхазии. Многодетные семьи получили в подарок обогревательные приборы, пледы, одежду и сладкие подарки. Кроме того, послы доброй воли исполнили желание каждого ребенка.

Исполнительный директор Фонда «Послов доброй воли Абхазии» Даур Барганджия рассказал: «Дети присылали нам письма, где писали, какие подарки хотели бы получить. К примеру, Инар Инапшба из села Члоу получил в подарок долгожданную радиоуправляемую машину, о которой так давно мечтал. Мы с группой послов доброй воли объездили села и города различных районов. Получилось очень трогательное общение с детишками».

По мнению врача Республиканской больницы, члена Европейского общества кардиологов Илоны Ардзинба, такие акции позволяют детям верить в добро и чудеса. «Мы должны заботиться о детях. Особенно перед Новым годом они ждут, что кто-то исполнит их желания. Мы должны помогать родителям, у которых пока нет такой возможности. Наше движение обязательно продолжит мероприятия по поддержке многодетных семей Абхазии», – сказала Ардзинба.

При этом Илона Ардзинба отметила, что в ближайшее время их движение также займется разработкой специального цифрового пособия по «Апсуара». В данное время начинаются консультации со специалистами в этой области.

Соб. инф.

Номер: 4Выпуск: 3744Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.