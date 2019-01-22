ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ…

Наши за границей

Соотечественник, сухумчанин Александр Владимирович Попов имеет, пожалуй, одно из лучших хобби, от которого никто в принципе не откажется. Он много путешествует. Когда я задал ему вопрос: «Зачем тебе это надо?» – он ответил: «Увидеть другие страны, их культуру, особенности. А главное – донести до тех, с кем общаешься, сведения, историю, интересные факты об Абхазии, чтобы они о ней узнавали больше».

А.Попов с такой своей народной миссией уже побывал в странах Европы, Центральной Америки и даже в Японии.

В некоторых странах про Абхазию слышали, даже знают о войне 1992-1993 гг. В других, когда рассказываешь про Кавказ, Черное море, начинают понимать, где такая южная страна находится. Как отмечает Александр, когда рассказываешь про нашу республику, люди начинают задавать вопросы. По их количеству понимаешь, что республикой заинтересовались.

Недавно Александр Попов вернулся из Непала (в переводе с санскрита – жилище у подножья гор). Я встретился с ним и попросил рассказать об этой интересной экзотической стране.

– Непал, – говорит Александр, – расположен между Индией и Тибетом. Большая часть страны лежит в Гималаях (4200 м над уровнем моря. Столица Катманду (в переводе с санскрита – дерево, дающее пристанище) расположена на высоте 1340 м над уровнем моря и является единственным городом в стране.

Основным источником дохода для Непала служит туризм. Люди приезжают со всего мира с единственной целью – подняться в горы к подножию или еще лучше – на вершину горы Эверест, высота 8 848 м.

– Эверест для населения Непала, – продолжает Александр, – это все – жизнь, религия, работа, доходы, спокойствие, общение со всем миром.

А когда-то, в XIX – начале XX веков эта страна была наглухо закрыта для иностранцев.

Когда мы прилетели в Катманду, удалось походить по городу. Как ни странно, город расположен на высоте, но загазованность чувствуется большая. В горле начинает першить и появляется резь в глазах. Скорей всего, это с непривычки, потом все проходит, но не до конца.

На улицах шумно, много машин. Невольно вспоминаешь Сухум, какие у нас «бегают» марки дорогих автомобилей, таких я не увидел в Непале. В основном малобюджетные авто, завозимые из Индии, Китая, иногда из Японии.

В магазинах есть вся продукция, как своя, так и из перечисленных выше стран. Так как население исповедует буддизм, алкоголь здесь особо не употребляют, но в магазинах и кафе открыто продается, но очень дорого, и лучшие мировые бренды, например, виски из Шотландии. Когда угощаешь им местных знакомых, то они благодарят и пьют с удовольствием.

Кого бы я ни спрашивал, в том числе и молодежь, об Абхазии никто не слышал. Но все знают. «О Сочи! Олимпиада! Вы рядом?»

А.Попов продолжает:

– Приехать в Непал и не пойти в горы – это напрасно съездить в эту страну. Мы с другом-россиянином, из Катманду полетели в главную деревню Луклу (30 минут лета). Отсюда ведут все маршруты на Эверест.

Хочу сказать, что в этой небольшой деревеньке расположена 500-метровая взлетно-посадочная полоса. Каждые пять-десять минут на нее садятся небольшие самолеты и юркие вертолеты. Это они доставляют каждый день столько туристов! Причем в Лукле аэродром расположен посередине деревни, где рядом живут люди, расположены мини-гостиницы и другие строения. Постоянный шум от работающих винтов. С одной стороны взлетной полосы – высокие скалы, с другой – глубокая пропасть. Надо обладать большим мастерством, чтобы точно взлететь или приземлиться. Поэтому пилоты местные, но приглашают для повышения летного мастерства европейских, западных летчиков.

Как правило, в течение года в Лукле случается одна-две авиакатастрофы. Это ЧП, но воспринимается уже как обыденное явление. Но это не останавливает людей. В горной части Непала автомобильных дорог нет. Чтобы дойти до гор, тем более до подножия Эвереста, используешь свои ноги или осла, редко лошадь. За все надо платить по разным тарифам, который определяется сложностью маршрута. Часто нанимают носильщиков. Этим занимаются горные люди – шерпы. Они выполняют любую тяжелую работу и не боятся холода и других трудностей. Очень выносливая эта народность Непала.

Представьте, от Луклы в сторону Эвереста надо пройти пешком с грузом 45 км туда и обратно и в условиях разряженного воздуха.

Но когда идешь среди гор по тропам, поражаешься, какие красивые места кругом, и это очень напоминает рицинские, бзыбские, ауадхарские горы.

Причем на высоте 3-4 тыс. м над уровнем моря расположены бесчисленные деревеньки различных размеров и с разным числом жителей. Но и там умудряются выращивать рис, картофель, держать скот, птицу.

Когда проходишь такой населенный пункт, видно, что местные люди привыкли к иностранцам и особого интереса к ним не проявляют. Но когда попросишь у них о какой-то услуге или обратишься с просьбой, оказывают такое гостеприимство – не хуже нашего. Простота и скромность украшают этих людей. Я показал им на своем телефоне фотографии озера Рицы, Сухума, Пицунды, моря. У них блестели глаза и был довольный вид от красот страны «ПХАЗИ».

Когда поднимаешься в горы на большие высоты, например, 4100 метров, чувствуешь, что организм требует жидкости. Не пополнишь, упадешь на землю или случатся другие неприятности, связанные со здоровьем. Приходилось пить по 2-3 литра воды бутилированной. Она в Непале дорогая. А когда идешь к вершине, кругом множество природных источников воды. Но ее не рекомендуют пить, так как жители многочисленных поселений выбрасывают мусор куда попало, дескать, природа все переработает. Вот и получается – где гарантия, что, просочившись где-то в почву, такая «переработка» не попадет в какой-то ручеек.

Кто собирается покорить сам Эверест, готовится к этому в течение месяца! Просто так взять и пойти не получится. Каким бы хорошим здоровьем ты ни обладал, без длительной подготовки к восхождению оно тебя подведет. Когда «стал на маршрут к пику Эвереста», то в день разрешается пройти 500 метров.

Александр Попов продолжает:

– Когда мы были в Непале, там праздновали Новый год. Уже 2075-й. Кругом развешены разноцветные флажки, символизирующие жизнь, солнце, огонь, здоровье, достаток. Люди раскрашивают свои лица красками, веря, что это приносит счастье, достаток и крепкое здоровье. На улицах выкладывают разные рисунки, жгут свечи, молятся, надевают лучшую одежду.

Заметил, что в Сухуме в будние дни наши люди одеваются с большим вкусом. Новый год празднуется несколько дней. Нередко отключают свет, поэтому все больше непальцев переходят на солнечные батареи.

В этой горной стране, на какую высоту бы вы ни поднялись, везде храмы, музеи и религиозные сооружения. Если хочешь пожелать себе удачи, все это надо обойти по часовой стрелке, с левой стороны.

Много сувенирных лавок и магазинов, где торгуют пушниной, платками, религиозной атрибутикой, народными лекарствами.

Попробовали мы и местную кухню. Она напоминает нашу только в одном – много остроты и специй. Побывав в Непале, Гималаях, несомненно, испытываешь какие-то особенные чувства. Они такие же возвышенные, когда «ходишь» по горам Абхазии. «А что если вдруг эта страна, «по горному рельефу» схожая с нашей, признает нас?» – подумал Александр Попов.

Может быть, но сегодня, как, впрочем, и вчера, непальцы особое внимание обращают на один-единственный главный для них символ и смысл жизни – ЭВЕРЕСТ.

Который дает им все.

Беседу записал Ю.КУРАСКУА

Номер: 4Выпуск: 3744Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА