В ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ РОДИНЫ

Интересным и трогательным было мероприятие, посвященное 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, которое прошло в сухумской восьмой средней школе имени В.К. Ладария. В этот день в школе вспоминали защитников Родины и в первую очередь тех, кому не суждено было вернуться с войны.

Звуки Государственного гимна. Минута молчания. У многих детей на глазах выступают слезы. Память о павших героях не подлежит забвению. На нашу землю пришла долгожданная, выстраданная Победа, мы можем жить спокойно под мирным небом. И это заслуга каждого участника войны.

Среди почетных гостей – ветераны-добровольцы из Чечни, кавалеры ордена Леона Аслан Джамалуев и Анзор Магамадов, а также удостоенные медали «За отвагу» Джульетта Багателия, Рада Квициния, медали «К 20-летию Победы» Рауль Черкезия, кавалер ордена Леона Жанна Мукба. Кстати, Рада Квициния преподает в этой же школе химию, а Рауль Черкезия – военное дело. Также на памятном торжестве присутствовали директор школы Нестан Начкебия, заместитель директора по воспитательной работе Светлана Саакян (организатор этого мероприятия), другие учителя и родители.

О подвиге наших воинов и пришедших на помощь сражающейся Абхазии добровольцев – с Северного Кавказа, Юга России и других ее регионов, представителей абхазской зарубежной диаспоры – говорила в своем выступлении заведующая школьной библиотекой Вера Джикидзе. Внимание взрослых и детей приковывала выставка, посвященная 25-летию Победы.

Известно, что непросто умирать,

Сознательно от жизни отрекаться.

Но им не приходилось выбирать –

Они ведь шли за Родину сражаться!

Презрев опасность, не жалея жизни,

Шли на врага отважные герои.

Вслед за своей заветною мечтою –

Вернуть свободу дорогой Отчизне.

Глубоко трогали душу строки этого стихотворения и других, автором которых является Людмила Кацба, военные песни: известная старая армейская «Зажгите свечи», а также песня на слова поэта добровольца, погибшего за свободу Абхазии Александра Бардодыма «Над Грозным городом раскаты», видеокадры времен грузино-абхазской войны.

В конкурсе чтецов, который прошел в рамках этого мероприятия, приняли участие ученики с 5-го по 11-й класс. Его победителями стали ученики десятого класса Сабина Тодуа, Эрика Багумян и шестого класса Дамир Авидзба.

Яркий, зажигательный чеченский танец в исполнении чеченцев-добровольцев и учеников школы вызвал большой восторг у всех присутствующих. Школьники вручили ветеранам войны цветы и памятные подарки.

Мероприятия к 25-летию Победы начались задолго до 30 сентября и продолжались в школах республики весь юбилейный 2018 год.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 4Выпуск: 3744Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ