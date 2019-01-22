ГРАЖДАНЕ АПСНЫ

Приказом председателя Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту Баграта Хутаба Республиканской теннисной школе присвоено имя кандидата в мастера спорта по теннису, Героя Абхазии (посмертно) Арзамета Тарба.

Арзамет Сергеевич Тарба родился в Сухуме в 1971 г. Окончив 10-ю среднюю школу, поступил в АГУ на юридический факультет. В 1992 г. Арзамет с отличием закрыл третий курс. Обстановка в республике была напряженная, и он решил с друзьями из города не уезжать. 14 августа 1992 года грузинские войска пошли на Абхазию.

В районе Красного моста произошли первые боевые столкновения. Именно туда отправился Арзамет со своими товарищами. После вынужденного отхода абхазских ополченцев за Гумисту Арзамет Тарба постоянно находился на передовой. За время боев он подбил танк, БМП, добыл у противника стрелковое оружие, пулемет.

В то памятное Мартовское наступление Арзамет с десятью ребятами трое суток сдерживал противника, чтобы остальным дать отойти. Он подбадривал ребят и даже шутил. Ему говорили: «Будь осторожен», на что он отвечал: «Меня не убьют». 17 марта его сразила снайперская пуля. Арзамету Тарба посмертно присвоено звание «Герой Абхазии». Больше 20 лет его мать, родные и близкие не могли предать тело земле. И только в 2014 году его останки были перезахоронены в сухумском парке Боевой Славы.

Номер: 4Выпуск: 3744Рубрика: обществоАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту