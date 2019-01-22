ДЕТСКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ

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Взяться за эту тему меня заставил факт, о котором рассказала знакомая. В одной из районных школ Абхазии девочки не то третьего, не то четвертого класса обвинили одноклассницу в краже гелиевой ручки. Поставили условие: если не вернешь, через два дня всем классом объявим бойкот.

Та в слезах рассказала дома, что никакой ручки не брала, даже не знает, как она выглядит. Моя знакомая является тетей той девочки. Тетя купила все виды продававшихся в магазине гелиевых ручек, принесла в класс и сказала девочке, у которой якобы была украдена ручка: «Выбери свою!» Та, естественно, ничего не выбрала… Знакомая рассказывала, что если бы ее племянница так сильно не переживала, то ничего не предприняла бы. Но представляете, что бы с ней стало, если весь класс действительно объявил бы ей бойкот?! Конечно, знакомая потом поговорила и с классной руководительницей, и с директором. Будем надеяться, что те в свою очередь провели нужную беседу в классе, и такое там больше не повторится.

А я стала думать: почему девочки придумали такое, почему так жестко отнеслись к своей однокласснице? И насколько подобное характерно в наших школах?

Я стала собирать информацию, расспрашивать школьников, учителей, родителей.

Смешно, но некоторые из взрослых, видимо, чтобы не выносить сор из избы или не быть источником отрицательной информации, отказывались что-то рассказывать, хотя они проговаривались о каких-то фактах. Это несмотря на то, что я обещала анонимность и имен, и школ…

Но и собранных фактов достаточно, чтобы если не забить тревогу, то хотя бы призадуматься. Возможно, где-то действительно все нормально, спокойно, и утрировать в целом ситуацию не стоит.

Но вот некоторые факты. Естественно, я, как и обещала, ни имен детей не называю, ни школы не указываю.

…Ребенок из недостаточно обеспеченной семьи. Мама подрабатывает, убирая классы. И одноклассники дразнят по этому поводу.

…Мальчик крупного телосложения выбрал слабого, того, кто поменьше, кто не может защититься, и чуть ли не каждый день валил его на пол, бил, душил. Но когда этому «герою» однажды малыш дал ощутимый отпор, использовав прием, который ему рекомендовали, тот трусливо отступил – навсегда.

…Ни с того ни с сего мальчик однокласснице в руку воткнул ножницы.

…В классе дети постоянно дерутся, и делают они это очень жестоко, остервенело.

…Пришлось девчонке перейти в другую школу из-за того, что ее невзлюбили. Ей давали прозвища, девочки писали от ее имени мальчикам письма, что она в них влюблена. И мальчики начинали смеяться над ней. А она не понимала, почему. Девочка была отличницей и красивой. Возможно, все это одноклассницы проделывали из зависти? Женское начало, не самое лучшее, проснулось в них?

…Мальчики взяли за ноги одноклассника и со второго этажа свесили его вниз головой.

…В одном из наших интернатов пару лет тому назад повесился мальчик. Кто его довел до этого? Официальных сообщений из судебных органов не было, по крайней мере я не слышала.

Многие родители говорили мне о том, что немало зависит от класса, от того, дружный он или нет, от учителей, которые должны быть внимательны к поведению и привычкам школьников – ведь некоторые проявляют агрессию или жестокость в ответ на такую же агрессию по отношению к ним, и это их естественная реакция. В таких случаях учитель должен выявить истину и наказать того, кто виновен, а не наказывать другого, по отношению к которому уже совершена агрессия.

Мои респонденты делали акцент и на том, что поведение ребенка в первую очередь зависит от того, из какой он семьи – благополучной или не очень, интеллигентной или не очень, каких приоритетов в ней придерживаются. От этого зависит и характер агрессии. Как сказала профессиональный школьный психолог, агрессия может быть не всегда осознанной, чаще она защитная, направленная на других, а может быть аутогенной, то есть направленной на себя. Происходит это тогда, когда ребенок чувствует, что не может свою агрессию направить на других, – этого не позволяют сделать взрослые, в том числе учительница. Тогда он становится замкнутым, может поцарапать себя до крови гвоздем (был случай) или еще чем-нибудь, падать, ломать руки и ноги – чтобы было больно и таким образом найти выход своей агрессии. И делает он это неосознанно. Замкнутых детей в классе не принимают, не дружат с ними или других подговаривают не дружить, группируются против них. Это – агрессия уже против тех, кто неосознанно агрессивен. Обычно все это проходит, когда дети взрослеют. Возрастная неосознанная агрессия может восприниматься как норма, но и ее надо гасить. А когда не в норме, то если вовремя не корректировать, не регулировать агрессивное и жесткое (жестокое) поведение, то это может иметь иные печальные последствия…

В данной публикации я не смогу привести все встречающиеся в школах факты детской жестокости, осветить все вопросы, причины этой проблемы. Но считаю нужным сказать как раз о возможных последствиях. Дети, проявляющие сегодня жестокое отношение к окружающим, к своим сверстникам, когда вырастут, вольются в общество страны, будут определять его качество, его составляющую. Они в будущем могут стать (очень хочется, конечно, чтобы этого все-таки не произошло) неуживчивыми в коллективах, стать плохими руководителями, своевольными чиновниками, ворами в законе и не в законе, драчунами, убийцами, другими нарушителями спокойствия.

Такую возможность надо пресечь сегодня – во благо и общества, и детей, которые потом, став взрослыми, и сами будут расплачиваться за свое поведение. Но как пресечь? Не знаю. Это еще одна задача нашего общества. Она почти в одном ряду с насилием в семье. Мы постараемся найти людей, в том числе из сферы образования, которые захотят через газету поделиться своими мыслями. А потом, возможно, определятся и реальные пути решения проблемы.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 4Выпуск: 3744Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА