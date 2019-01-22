РУССКОЕ ОБЩЕСТВО АБХАЗИИ ПРИЗВАЛО РАССЛЕДОВАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН

Русское общество Абхазии осудило обострение криминогенной обстановки в республике и призвало принять все меры по поимке вооруженных преступников.

В частности, в заявлении общественного объединения говорится об убийстве уроженца Костромы Михаила Маслова в селе Тамыше Очамчырского района и покушении на убийство российского предпринимателя в поселке Лдзаа Гагрского района.

«Мы потрясены и возмущены злодейским убийством в селе Тамыше Очамчырского района уроженца Костромы Михаила Маслова и выражаем глубокие соболезнования его родным и близким. Также желаем скорейшего выздоровления Михаилу Еваленко», – говорится в заявлении Русского общества Абхазии.

Убийство уроженца Костромы Михаила Маслова произошло в понедельник ночью 14 января. По данным МВД Абхазии, двое неизвестных в масках, вооруженные ружьем, проникли на территорию домовладения в селе Тамыше, где проживала семья Масловых. Злоумышленники выстрелили в левую ногу Михаила Маслова. От полученного ранения он скончался. Прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело.

Бизнесмен Михаил Еваленко пострадал в результате взрыва автомобиля в поселке Лдзаа во вторник 15 января. По факту покушения на убийство прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело. Сам Еваленко госпитализирован, врачи определяют его состояние как крайне тяжелое.

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Руководство общественной организации «Союз граждан России в Абхазии» выражает обеспокоенность и возмущение бандитским нападением на наших соотечественников в с. Тамыше, а также в Гагрском районе. Это удар в спину нашей маленькой республике, по её престижу и экономике.

Надеемся, что преступники будут задержаны и наказаны по закону. Правоохранительным органам республики следует усилить работу по недопущению подобных случаев.

А. НИКУЛЬНИКОВ, председатель общественной организации «Союз граждан России» в Абхазии, ветеран Отечественной войны 1992-93 гг., инвалид II группы, кавалер ордена Леона

Номер: 4Выпуск: 3744Рубрика: политикаАвтор: Русское общество Абхазии , А. НИКУЛЬНИКОВ, председатель общественной организации «Союз граждан России» в Абхазии, ветеран Отечественной войны 1992-93 гг., инвалид II группы, кавалер ордена Леона