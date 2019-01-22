СОЮЗУ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ – 50 ЛЕТ

Председатель Союза журналистов Руслан Хашиг провел в конце прошлого года брифинг в связи с 50-летием со дня создания творческого журналистского объединения.

Первый съезд Союза журналистов Абхазии состоялся в декабре 1968 года. До этого времени организация считалась отделением Союза журналистов Грузии.

За 50 лет было проведено 12 съездов, на которых обсуждались задачи, выдвигаемые временем перед работниками СМИ нашей страны.

Руслан Хашиг сообщил, что изучаются материалы о работе Союза журналистов за это время и в будущем планируется издание брошюры, рассказывающей о деятельности творческого Союза как в советское время, так и в послевоенный период.

Он также сообщил, что в 2019 году исполняется 100 лет первой национальной газете «Апсны», и Союз журналистов намерен широко и достойно отметить эту дату.

Также председатель СЖ Абхазии сообщил, что в наступающем году планируется проведение расширенного заседания пленума Союза в связи с предстоящими выборами президента Абхазии, на котором будет проанализирован опыт СМИ, накопленный на прошлых выборах, и определены приоритеты при освещении предвыборной кампании.

Руководитель Союза журналистов считает, что выборы являются серьезным испытанием для средств массовой информации республики, и выразил надежду на соблюдение всеми СМИ страны главного принципа журналистской деятельности – объективное и беспристрастное освещение предвыборной кампании.

После брифинга один из старейших журналистов республики, ответственный секретарь Союза Владимир Хашба вручил членские билеты молодым журналистам, вступившим в творческий Союз в 2018 году. За два последних года, прошедших после 12-го съезда, состоявшегося в ноябре 2016-го, в Союз журналистов вступили 36 работников СМИ Абхазии.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 4Выпуск: 3744Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА