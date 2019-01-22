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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Президиум Академии наук Абхазии сообщает, что в первой декаде апреля 2019 года состоятся выборы новых действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов АНА.
Вакансии распределены по следующим отраслям науки:
5 мест – действительного члена (академика) АНА:
4 – по гуманитарным наукам;
1 – по естественным наукам.
3 места – члена-корреспондента АНА:
2 – по гуманитарным наукам;
1 – по естественным наукам.
Право выдвижения кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты АНА предоставляется ученым советам и научно- техническим советам Институтов АНА, ученым советам других государственных научных учреждений, высших учебных заведений, а также действительным членам (академикам) АНА по профилю специальностей через отделение АНА.
Основополагающим документом при выдвижении служит «Положение о выборах действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов Академии наук Абхазии», в котором отражены порядок, сроки выдвижения кандидатур и перечень необходимых документов. Положение размещено на сайте Академии наук Абхазии (www.anra.info).
За подробной информацией обращаться в президиум АНА по адресу: г. Сухум, ул. акад. Н.Я. Марра, 9. Тел.: 226-66-35.
E-mail: akademana@mail.ru
Президиум АНА
Номер: 4
Выпуск: 3744
Рубрика: общество
Автор: Президиум АНА