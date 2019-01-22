ОБЪЯВЛЕНИЕ

Президиум Академии наук Абхазии сообщает, что в первой декаде апреля 2019 года состоятся выборы новых действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов АНА.

Вакансии распределены по следующим отраслям науки:

5 мест – действительного члена (академика) АНА:

4 – по гуманитарным наукам;

1 – по естественным наукам.

3 места – члена-корреспондента АНА:

2 – по гуманитарным наукам;

1 – по естественным наукам.

Право выдвижения кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты АНА предоставляется ученым советам и научно- техническим советам Институтов АНА, ученым советам других государственных научных учреждений, высших учебных заведений, а также действительным членам (академикам) АНА по профилю специальностей через отделение АНА.

Основополагающим документом при выдвижении служит «Положение о выборах действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов Академии наук Абхазии», в котором отражены порядок, сроки выдвижения кандидатур и перечень необходимых документов. Положение размещено на сайте Академии наук Абхазии (www.anra.info).

За подробной информацией обращаться в президиум АНА по адресу: г. Сухум, ул. акад. Н.Я. Марра, 9. Тел.: 226-66-35.

E-mail: akademana@mail.ru

Президиум АНА

Номер: 4Выпуск: 3744Рубрика: обществоАвтор: Президиум АНА