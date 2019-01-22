РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В Россию из Республики Абхазия ввезено порядка 37 тысяч тонн цитрусовых, сообщается на официальном сайте Южного таможенного управления.

Как отмечается в сообщении, урожай «новогодних фруктов» в Абхазии превысил показатели последних нескольких лет. С середины декабря прошлого года таможенники оформляли до 1000 тонн мандаринов в сутки. Ежедневно через абхазо-российскую границу проходило до 200 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Абхазии.

Номер: 4Выпуск: 3744Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс