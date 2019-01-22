НОВАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

С 1 января 2019 года вступил в силу Закон Республики Абхазия «О патентной системе налогообложения». Закон был принят на сессии Народного Собрания – Парламента Абхазии в августе 2018 года.

Закон рассчитан на тех предпринимателей, которые не пользуются услугами наемного труда.

Под действие Закона РА «О патентной системе налогообложения» подпадают следующие виды предпринимательской деятельности, осуществляемые самостоятельно (без наемного труда):

– оказание бытовых услуг по перечню, приведенному в Приложении 1 к Закону;

– оказание ветеринарных услуг;

– оказание туристских услуг по прогулкам верхом на животных;

– оказание услуг проката по перечню, приведенному в Приложении 1 к Закону;

– оказание автотранспортных услуг по перечню, приведенному в Приложении 1 к Закону;

– розничная торговля, осуществляемая через объекты торговли (киоски, палатки, лотки и другие объекты организации торговли), в том числе, не имеющие стационарной торговой площади, общая площадь размещения которых не превышает 10 квадратных метров;

– оказание услуг компьютерных залов;

– производство кузнечных изделий;

– изготовление изделий народных художественных промыслов;

– оказание услуг в малых средствах размещения, номерной фонд которых не превышает 7 номеров;

– индивидуальное производство и реализация кулинарных изделий;

– музыкальное и хореографическое обслуживание торжеств и обрядов;

– услуги по обучению и репетиторству;

– создание произведений живописи;

– предоставление услуг развлекательных и игровых аттракционов.

Новая система налогообложения позволит малым предпринимателям сэкономить до 40% налоговых расходов.

Номер: 4Выпуск: 3744Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс