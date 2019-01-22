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ДЛЯ ЗАПРЕТА НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Госстандарт Абхазии планирует подписать Соглашение с Роспотребнадзором и получить доступ к «черному списку» запрещенной продукции на территории России. Об этом сообщает Государственный комитет РА по стандартам, энергетическому и техническому надзору.
Начальник отдела потребительского надзора Госстандарта Абхазии Георгий Тарба рассказал: «Мы хотим подписать Соглашение с Роспотребнадзором, чтобы получить доступ к их «черному списку». Это список запрещенной в России продукции от определенных производителей и позиций. Но некоторые из них мы выявили даже в школьных и дошкольных учреждениях Абхазии».
В ведомственном документе Роспотребнадзора отражена продукция, которая не соответствует нормам, а также перечень недобросовестных производителей.
Номер: 4
Выпуск: 3744
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс