ДЛЯ ЗАПРЕТА НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Госстандарт Абхазии планирует подписать Соглашение с Роспотребнадзором и получить доступ к «черному списку» запрещенной продукции на территории России. Об этом сообщает Государственный комитет РА по стандартам, энергетическому и техническому надзору.

Начальник отдела потребительского надзора Госстандарта Абхазии Георгий Тарба рассказал: «Мы хотим подписать Соглашение с Роспотребнадзором, чтобы получить доступ к их «черному списку». Это список запрещенной в России продукции от определенных производителей и позиций. Но некоторые из них мы выявили даже в школьных и дошкольных учреждениях Абхазии».

В ведомственном документе Роспотребнадзора отражена продукция, которая не соответствует нормам, а также перечень недобросовестных производителей.

Номер: 4Выпуск: 3744Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс