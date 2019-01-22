ДЛЯ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

В целях сохранения и преумножения уникального творческого наследия выдающегося писателя, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Фазиля Абдуловича Искандера в Кабинете Министров под председательством Премьер-министра Республики Абхазия Валерия Бганба состоялось первое заседание Государственной комиссии по увековечению памяти писателя.

Открывая совещание, глава Правительства РА Валерий Бганба отметил, что организация мероприятий, приуроченных к такой знаменательной дате истории Абхазии, как день рождения великого писателя и мыслителя Фазиля Искандера, должна основываться на заблаговременно составленном подробном плане.

Члены комиссии обсудили подходы к формированию программы мероприятий, предложили проведение декады, посвященной юбилею писателя, в рамках которой пройдут выставки, литературные праздники, предметные недели в образовательных учреждениях, а также на телеканалах республики, посвященные творчеству Фазиля Искандера.

Подробные предложения будут представлены в секретариат комиссии до 31 января 2019 года.

Номер: 4Выпуск: 3744Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс