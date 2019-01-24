ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК РОССИЙСКИХ ИНЖЕНЕРОВ

В рамках проведения недельного тактико-специального учения на полигоне «Цабал» личный состав отработал задачи по разведке источников воды, оборудованию пунктов ее сбора, очистки и дезинфекции.

В ходе мероприятия военные инженеры применяли современные войсковые станции комплексной очистки воды СКО-10 «Гигиена» на базе автомобиля «УРАЛ». Одна станция способна очищать воду с интенсивностью 8-10 куб. м/ч и опреснять до 5 куб. м/ч.

В преддверии празднования Дня инженерных войск России военнослужащие инженерно-саперного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии добыли свыше 40 т чистой воды в полевых условиях.

В отличие от станций предыдущего поколения, СКО-10 очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих веществ и радиоактивных частиц, бактериальных средств и сильнодействующих ядов.

В завершении учения вся добытая и пригодная к употреблению вода пошла на нужды мотострелковых подразделений, находящихся на полевом выходе.

Всего в учебном мероприятии приняли участие более 100 военнослужащих соединения, было задействовано свыше 20 единиц специальной военной техники, в том числе котлованные машины МДК.

Справка:

318-летняя история инженерных войск ведет свой отсчет с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы и от 25 мая о формировании первых инженерных подразделений, которые первоначально были представлены минерной ротой, инженерной и понтонной командами.

Знания, мужество и отвага военных инженеров в немалой степени способствовали успешному ведению боевых действий в Отечественной войне 1812 г., при обороне Севастополя (1854-1855), во время русско-японской войны (1904-1905) и Первой мировой войны (1914-1918).

За проявленное мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны 655 воинов-инженеров были удостоены звания Героя Советского Союза, 294 награждены орденами Славы трех степеней, 6 инженерных бригад, 190 инженерно-саперных и понтонных батальонов и 5 отдельных рот стали гвардейскими.

Значительную роль сыграли инженерные войска в обеспечении боевых действий в Афганистане, при разминировании в Таджикистане, Приднестровье, Абхазии, миротворческих операций в Боснии и Герцеговине, Косово, а также при проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе и операции по принуждению Грузии к миру.

В настоящее время инженерные войска Вооруженных сил состоят из органов военного управления, соединений, воинских частей и подразделений.

Основой состава инженерных войск являются инженерно-саперная и понтонно-мостовая бригады центрального подчинения, отдельные инженерные бригады военных округов и армейские инженерно-саперные полки.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 5Выпуск: 3745Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа