100 ЛЕТ ГЕНОЦИДУ КАЗАЧЬЕГО НАРОДА: СКОРБИМ И ПОМНИМ!

24 января памятная скорбная дата – 100-летие геноцида казачьего народа.

С начала 1919 года идеологи и организаторы геноцида казаков – Ленин, Троцкий, Сталин, Свердлов – осуществили одно из величайших преступлений не только в истории России, но и в истории человечества – поголовное уничтожение казачества.

Почему днём памяти жертв геноцида казаков обозначено 24 января. Потому что в этот день в 1919 году было принято решение, закрепленное директивой ВЦИК «Об истреблении казачества».

Согласно этой директиве, геноцид казачества осуществлялся путём физического уничтожения и депортации, включая перемещение гражданского населения в условия, приводящие к неминуемой смерти. Мало кто знает, что казаки первыми из народов советской России подверглись депортации.

В основном мирное, гражданское население станиц: старики, женщины и дети были сожжены заживо, расстреляны, отравлены боевыми химическими веществами, высланы в Сибирь на вымирание. Были уничтожены практически все казаки старше 50-ти лет – таким способом гордый народ хотели лишить памяти и традиций.

Геноцид привёл к гибели более трёх миллионов казаков. Все это происходило в собственной стране, которую казаки защищали испокон веков!

По историческим свидетельствам от 1919 года, в Черном море «плавало» такое количество убитых, что даже Турция, сама несколькими годами ранее совершившая геноцид армян, вынуждена была направить ноту протеста правительству РСФСР против «загрязнения» моря человеческими трупами. И это действительно беспрецедентный случай в международной дипломатической практике.

Казаки – это не просто сила, это сила серьезная, с которой власть в государстве должна считаться. Казачья организация в Абхазии состоит из участников боевых действий в период Отечественной войны народа Абхазии и их достойной смены из молодых ребят. Наше казачество – это важный стратегический ресурс и один из серьёзных гарантов безопасности нашей страны.

В. МИРОНЕНКО, войсковой атаман ЧКВА, полковник

Номер: 5Выпуск: 3745Рубрика: политикаАвтор: В.МИРОНЕНКО, войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, полковник