Закон Республики Абхазия

О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2019 год

Статья 1. Основные параметры бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия (далее – Фонд) на 2019 год

Утвердить общий объем бюджета Фонда на 2019 год по доходам в сумме 109 161,3 тыс. рублей согласно приложению № 1 к настоящему Закону и по расходам в сумме 109 161,3 тыс. рублей согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Администраторы доходов и распорядители средств бюджета Фонда

1. Утвердить Перечень администраторов доходов бюджета Фонда и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить Перечень распорядителей средств бюджета Фонда согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 3. Порядок использования остатка денежных средств Фонда

Установить, что переходящий остаток денежных средств на 1 января 2019 года используется Фондом в течение года на покрытие временных кассовых разрывов и подлежит восстановлению на конец финансового года.

Статья 4. Максимальный размер пособий

Установить, что в 2019 году максимальный размер пособий за полный календарный месяц не может превышать:

– по временной нетрудоспособности –15 110 рублей;

– по беременности и родам – 20 192 рубля.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 28 декабря 2018 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 29 декабря 2018 года, № 4723-с-VI

Номер: 5Выпуск: 3745Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия