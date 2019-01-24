Закон Республики Абхазия

О бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2019 год

Статья 1. Основные параметры бюджета Пенсионного фонда Республики Абхазия (далее – Фонд) на 2019 год

Утвердить общий объем бюджета Фонда по доходам в сумме 1 030 456,0 тыс. рублей согласно приложению № 1 к настоящему Закону и по расходам в сумме 1 030 456,0 тыс. рублей согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Администраторы доходов и распорядители средств бюджета Фонда

1. Утвердить Перечень администраторов доходов бюджета Фонда и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить Перечень распорядителей средств бюджета Фонда согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 3. Порядок использования остатка денежных средств Фонда

Установить, что переходящий остаток денежных средств на 1 января 2019 года используется Фондом в течение года на покрытие временных кассовых разрывов и подлежит восстановлению на конец финансового года.

Статья 4. Порядок использования резерва Фонда

Установить, что резерв используется Фондом в течение года на покрытие временных кассовых разрывов, а также по решению Кабинета Министров Республики Абхазия может расходоваться в соответствии со статьей 1 настоящего Закона.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 28 декабря 2018 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 29 декабря 2018 года, № 4722-с-VI

Номер: 5Выпуск: 3745Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия