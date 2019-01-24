Закон Республики Абхазия

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «Об акцизах»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 8 сентября 1994 года, № 163-с «Об акцизах» (Сборник законодательных актов, 1994 г., № 2, ст. 57; 1996 г., № 6, ст. 83; 1997 г., № 7, ст. 18; 1998 г., №8, ст. 45; 2004 г. № 21, ст. 16; 2007 г., № 27, ст. 6; газета «Республика Абхазия», № 26 (3203) от 13 марта 2015 г.) изменение, изложив приложение к Закону в следующей редакции:

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 28 декабря 2018 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 29 декабря 2018 года, № 4719-с-VI

Номер: 5Выпуск: 3745Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия