Закон Республики Абхазия

О внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия «О судебной власти»

Статья 1

Внести изменение в Конституционный закон Республики Абхазия «О судебной власти» от 15 июня 2015 года, № 3784-с-V (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2015, № 50, с. 3; газета «Республика Абхазия», №15 (3476), 13-14 февраля 2017 года; № 132 (3455), 14-15 декабря 2016 года; № 6 (3607), 01-02 февраля 2018 года), изложив часть 3 статьи 186 в следующей редакции:

«3. Положения настоящего Конституционного закона в части, касающейся автоматизированной судебно-информационной системы, электронных документов, формирования состава суда с использованием автоматизированной судебно-информационной системы, фиксации судебного заседания с помощью видео-протоколирования, вступают в силу с 1 июля 2019 года.».

Статья 2

Настоящий Конституционный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 28 декабря 2018 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 29 декабря 2018 года, № 4718-с-VI

Номер: 5Выпуск: 3745Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия