Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Закон РА «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 26 января 2016 года, № 4018-с-V «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2017, № 59, с. 146; газета «Республика Абхазия», № 67 (3390), 29-30 июня 2016 года; № 7 (3468), 27-28 января 2017 года, № 36 (3637), 13-14 апреля 2018 года) следующие изменения:

1) в статье 10:

– пункт 11 части 2 изложить в следующей редакции:

«11) иностранному гражданину, постоянно проживающему на территории Республики Абхазия с 12 октября 1999 года не менее 10 лет, членам его семьи (супругу (супруге), несовершеннолетним детям) по личному заявлению в территориальный или центральный орган государственного управления, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, без соблюдения условий, предусмотренных частями 1, 3 и 4 настоящей статьи»;

– пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:

«2) лицу без гражданства, постоянно проживающему на территории Республики Абхазия с 12 октября 1999 года не менее 10 лет, членам его семьи (супругу (супруге), несовершеннолетним детям) по личному заявлению в территориальный или центральный орган государственного управления, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, без соблюдения условий, предусмотренных частями 1, 3 и 4 настоящей статьи»;

2) статью 34 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Для целей части 2 статьи 10 настоящего Закона признать законным проживание на территории Республики Абхазия иностранных граждан и лиц без гражданства на основании документов, выдаваемых Паспортным управлением Министерства внутренних дел Республики Абхазия и его территориальными подразделениями в период до вступления в силу настоящего Закона.».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 28 декабря 2018 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 29 декабря 2018 года, № 4717-с-VI

Номер: 5Выпуск: 3745Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия