Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия

Статья 1

Внести следующее изменение в Закон Республики Абхазия от 26 января 2016 года, № 4017-с-V «О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2017, № 59, с. 118; газета «Республика Абхазия», № 13 (3336), 8-9 февраля 2016 года; № 48 (3371), 10-11 мая 2016 года; № 36 (3637), 13-14 апреля 2018 года), заменив в части 3 статьи 44 слова «В срок до 1 января 2019 года» словами «В срок до 31 декабря 2020 года» и далее по тексту.

Статья 2

Внести следующее изменение в Закон Республики Абхазия от 26 января 2016 года, № 4018-с-V «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2017, № 59, с. 146; газета «Республика Абхазия», № 67 (3390), 29-30 июня 2016 года; № 7 (3468), 27-28 января 2017 года, № 36 (3637), 13-14 апреля 2018 года), заменив в части 3 статьи 34 слова «В срок до 1 января 2019 года» словами «В срок до 31 декабря 2020 года» и далее по тексту.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 28 декабря 2018 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 29 декабря 2018 года, № 4716-с-VI

Номер: 5Выпуск: 3745Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия