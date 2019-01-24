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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам здравоохранения.

Глава государства отметил большое число нареканий со стороны граждан в адрес медицинских учреждений. «Многие представители медицинской сферы других стран отзываются о наших медиках как о специалистах высокого уровня. Но нельзя отрицать, что есть и свои недостатки и проблемы. Я слышу много нареканий за последнее время. Нами предпринимаются меры для решения задач, связанных с лекарственными препаратами, расходными материалами. Почему наши люди, обращающиеся в больницы, должны их приобретать по рецептам, выписанным врачами в тех же аптеках, которые вы сами организовали?», – сказал на совещании Президент.

Глава государства поручил министру здравоохранения сделать все необходимое для разрешения этой ситуации. Президент также поручил Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел осуществить проверку расходования средств на приобретение лекарственных препаратов медицинскими учреждениями страны.

«Все лекарственные препараты, которые мы получаем, полностью должны попадать в больницы. Должна быть работа по контролю за использованием этих средств. Поручаю Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел произвести полную проверку. Это касается всех средств, направленных на приобретение лекарственных препаратов, расходных материалов, того, каким образом была организована эта работа и как они были распределены», – подчеркнул Президент.

Глава государства также поручил Кабинету Министров обеспечить разработку и утверждение подзаконных актов, необходимых для реализации Закона о здравоохранении.

В совещании участвовали Премьер-министр Валерий Бганба, министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, министр финансов Джансух Нанба, Генеральный прокурор Зураб Ачба, министр внутренних дел Гарри Аршба, главные врачи республиканских больниц.

Номер: 5Выпуск: 3745Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс