ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА

Президент РА. Р. Хаджимба в канун Нового года провел очередную пресс-конференцию для СМИ республики.

Надо отметить, что Президент этому виду общения с журналистами уделяет постоянное внимание и открыто отвечает на вопрос любой сложности. Если суммировать все вопросы, которые ему задавали представители СМИ на предыдущих конференциях и последней, то прослеживается, какие проблемы и темы интересуют наше общество, как их удается решать и что еще не сделано.

Причем причины этих недоработок по тем или иным проблемам Президент озвучивает аргументированно и по факту. В прошлом на это многие не решались.

В начале пресс-конференции Президент отметил, что год был не простым. Мы никогда не говорили, что нам все дается легко. Но сделано много и продолжаем делать еще.

Взаимодействуя со стратегическим партнером – Россией, мы решаем вопросы безопасности. Сегодня в мире происходят жесткие катаклизмы, порой переходящие в военные конфликты, противостояния, некоторые процессы складываются не лучшим образом. Мы не живем в отрыве от этого мира.

Президент Р. Хаджимба рассказал, какие проекты обговаривались с российской стороной о дальнейших работах по аэропорту, морпорту, транспортному сообщению.

Он отметил, что в сфере здравоохранения проведена большая работа. В этой области намечены планы, которые должны поднять и даже приблизить лечение наших граждан на достойный уровень.

Но почему-то находятся сограждане, которые ничего положительного не хотят видеть. Дорвавшись до социальных сетей, они поливают друг друга, «сообщают горячие новости», естественно, достается и власти. По их пониманию все должно литься на нас, как из рога изобилия, и, дескать, эта власть не способна это сделать. Считая себя знатоками и спасителями страны, они действуют по шаблонам и не задумываются, что оскорбляют прежде всего себя и дискредитируют нашу страну. Самый главный их аргумент: республика стоит на краю пропасти, коррупция ее захлестнула, надо спасать и менять правительство.

На самом деле, когда некоторые из них работали во власти, они не были рьяными борцами с той же коррупцией и противниками массовой раздачи национальных паспортов гражданам Грузии, которая со временем действительно привела бы к непредсказуемым последствиям.

К тому же, многие такие «спасители» не платят положенные налоги, кредиты и т.д. Когда заходит вопрос об укреплении правопорядка, время для принятия этих решений почему-то начинает затягиваться.

В Парламенте давно лежат проекты законов о борьбе с организованной преступностью, коррупцией. Они не принимаются, хотя все должны быть заинтересованы в быстрейшем их принятии.

На вопрос одного из журналистов: «Почему Президент не повлияет на это?» Р.Хаджимба ответил: «Власть Президента не должна распространяться на это, так же, как и на работу суда. Там работают достойные, профессиональные люди, депутатский корпус тоже выбрали достойные избиратели. Все эти государственные мужи должны работать на страну и принимать необходимые решения, чтобы ее укрепить. «Пусть решает только президент» – это неправильный подход».

«Стратегический партнер Россия помогает Инвестпрограммами, финансовой помощью. Совместно с ними планируем необходимое для дальнейшего развития нашей республики, – говорил Президент Р.Хаджимба. – Это огромная помощь в построении нашего молодого государства. Но главная наша задача – всегда работать сами так, чтобы мы смогли создать самодостаточную страну. Помощь со стороны не может быть постоянной. Мы что, хотим иметь республику, которая будет вечно сидеть на дотации кого-то?

Затронул Президент и вопрос об утилизации мусора. И в прошлом в обществе шли разговоры, что эту проблему можно решить, если построить мусороперерабатывающий завод. Президент на прошедшей пресс-конференции практически расставил все точки над i. Такой завод стоит очень дорого, даже Сочи не может себе позволить купить то, что им необходимо. Мы пошли другим путем – нашли новый полигон. Будем закупать спецоборудование, которое прессует весь мусор. Государство сделает все необходимое, чтобы снять этот напряженный вопрос утилизации.

Дал разъяснение Президент и о создающихся новых объединениях и партиях.

Все связано с 2019 годом, годом президентских выборов. Это наши граждане, много известных людей, которые прошли этапы нашего развития. Подтягивается молодежь, которая также хочет процветания нашей страны. Все это закономерно и в рамках наших законов. Другое дело, когда все обрушиваются с критикой, и только с негативной. Это самый легкий подход на политическом поле. Надо говорить конкретно о своих программах и объяснять, как они будут работать – на группу людей или на общество. И мне непонятно, что значит третья сила, мы же все друг друга знаем, и то, кто как работал и какие возможности имеет в дальнейшем для реализации своих планов.

Особо остановился Президент Р.Хаджимба на вопросе добычи нефти. Те договоренности, которые были достигнуты ранее, соблюдаются. Если нефть у нас есть, то надо обязательно все работы, связанные с ней поставить под контроль государства. Иначе будут конфликты. Информация об этом должна быть открытая. Что касается моего мнения, оно остается прежним: «Добычей нефти нам еще рано заниматься».

Нам необходимо развивать туризм на круглогодичной основе, улучшать сервис, использовать свои продукты для питания гостей, прибывающих на отдых, и для своих потребителей. Экологическая обстановка, которая у нас существует и привлекает туристов, должна быть также сохранена.

Президент РА ответил и на другие вопросы. В частности, о собираемости налогов, бюджете страны, который мы сами своим трудом можем пополнить до 8-9 млрд рублей, против сегодняшних 5 млрд рублей.

Об избрании мэра г.Сухума на референдуме. Мы знаем, чем это может закончиться и как отразится на жизни районов республики. «Да, я когда-то говорил, что пусть жители сами избирают столичного градоначальника, – сказал Президент. – Но времена меняются. И мне видно, какие процессы могут начаться, если так избирать мэра только в столице. Главное в обществе – стабильность и недопущение негативных политизированных явлений».

В 2019 году предусмотрен рост зарплаты бюджетникам – медработникам, педагогам, работникам культуры и других категорий. Об этом есть договоренности с Россией. Зарплаты вырастут до 14 тыс. рублей.

По железной дороге была дана информация, что вопрос транзитных доставок грузов через Абхазию в страны Закавказья и далее на Восток в Москве не обговаривался. «Наша железная дорога частично работает. Грузия всегда будет против функционирования транзитного пути и всячески будет мешать этому», – сказал Президент.

СВОЕ МНЕНИЕ

Предновогодняя пресс-конференция еще раз показала, что Республика Абхазия медленно, но движется вперед. Да, может быть, не так быстро, но главное – в том числе и своими силами. Это говорит о том, что у руководителей, особенно у тех, которые в первую очередь думают об интересах страны, есть возможность в следующем году улучшить положение республики.

Мы обрушиваемся с критикой, что особого прорыва ни в одной отрасли нет. А кто ее должен сделать? Дядя с Востока, Севера или гастарбайтеры?

Президент РА открыто, постоянно говорит о том, что все зависит от нас.

У нас есть для этого Конституция, законы, институты власти, соответствующие структуры и потенциал специалистов. Поэтому все разговоры, что проявляется какая-то слабость и собранная команда не состоятельна, – не более чем досужие домыслы.

Если мы хотим Президента-единоличника, то такие структуры, как Парламент, суды и остальные министерства, не нужны. Их заменит один человек. А проявив свою власть в решении всех проблем на свое усмотрение, мы все равно будем им недовольны. А главное – начнем говорить, что надо заменить его более мягким президентом.

Недавно так называемая третья сила на одном из собраний высказывала правильные мысли о развитии нашего государства, но это было лишь теорией, без конкретных предложений для дальнейших действий. А так красиво говорить сегодня может любой, кто хочет заниматься политикой. Подметить десяток просчетов власти – и можно идти зарабатывать популистский капитал.

Один общественный деятель на этом собрании задал три конкретных вопроса: завтра кто-то из вас станет министром МВД – сможете ли вы в течение короткого времени арестовать т.н. воров в законе?

Завтра кто-то из вас станет Генпрокурором республики или судьей – сможете ли вы принять верное решение по Закону, без давления со стороны?

В зале была тишина, никто из присутствовавших не мог ответить. Стало понятно, что клановость, родство-кумовство, как всегда, возьмут верх над Законом. Так зачем муссировать в обществе надуманный вопрос «прогрессивных, действенных» способов управления властью? Новизны в их призывах нет.

У каждого Президента свой стиль правления и способы воздействия на те или иные процессы развития общества и государства.

Нынешний Президент перекрыл (частично) утечку денег из нашего бюджета и российской помощи, поставил барьеры системе «откатов» и вольной раздаче денег, отсюда критика недовольных и армия обиженных «реформаторов».

Главные задачи Президент поставил министерствам и ведомствам и открыто озвучил их в своем послании к Парламенту и народу.

Если мы хотим для своей страны хорошее, как бы странно это ни звучало, то должны исполнять эти поручения каждый на своем месте, хотя бы на 50-60%. Тогда у нас все будет работать, развиваться по-другому в лучшую сторону. Складывается впечатление, что мы, сами не замечая того, хотим чтобы над нами кто-то стоял, и желательно властный руководитель. Тем самым мы проявляем слабость к мифической жесткой руке, которая никогда не приносила пользу Абхазии.

Сейчас в предвыборный год, усиленно обсуждается тема – какие нам нужны руководители… Каждый будет отстаивать свою точку зрения, а значит, лить грязь на другого. И в первую очередь на действующую власть.

Р.Хаджимба отметил: «Кто хочет и имеет право стать Президентом из наших граждан, пожалуйста, пусть будет». Так может сказать человек, который знает, через какие трудности надо пройти, чтобы за пять лет сделать для Абхазии многое своими силами, сохранить стабильность в обществе и в отношениях с главным партнером, другом – Россией. Неоднократные его встречи с Президентом РФ В.Путиным говорят о многом. Он доверяет нынешнему руководителю полностью, ценит, что республика начала зарабатывать свои деньги, что Президент Абхазии открыт, чист в своих действиях и решениях.

Особенно положительные эмоции в обществе вызывает то, что Р.Хаджимба все вопросы решает прежде всего исходя из национальных интересов своей республики и выполнения договоров с Россией.

Посыл Президента, министра МИД РФ, которые не раз заявляли, что будут помогать Абхазии и дальше, акт о признании не отзовут, одну Абхазию в беде не оставят (в случае агрессии, в том числе и со стороны НАТО), говорит о том, что у Республики Абхазия есть будущее, которое она обязана построить своими руками. И дружить с надежным партнером – Россией – необходимо.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 5Выпуск: 3745Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА