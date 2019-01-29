МАНДАРИНОВЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

В разгар мандаринового сезона в конце прошлого года в соцсети попала видеозапись из Кохорского цитрусоводческого госхоза «Аиааира» Ткуарчалского района о том, как там выбрасывали мандарины на свалку. Некоторые блогеры соцсетей использовали этот факт в личных провокационных целях и придали ему политическую окраску. Редакция газеты «РА» попробовала разобраться в создавшейся ситуации.

До Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов цитрусоводческий совхоз «Кохора» территориально принадлежал Галскому району. Это было большое передовое хозяйство по производству цитрусовых плодов. В то время Абхазия в сезон заготавливала до 108 тысяч тонн мандаринов, и только в Галском районе собирали до 30 тысяч тонн. А сегодня 30 тысяч тонн заготавливают по всей республике.

В Абхазии сегодня функционируют три цитрусоводческих госхоза, но самые вкусные галские мандарины растут в Кохорском госхозе «Аиааира». Там особые почвы и специфический климат. Почему так? На этот вопрос затрудняются ответить даже сами агрономы. Вроде, и удобряются цитрусовые так же, как и у всех вокруг, но при этом даже в частных мандариновых хозяйствах плоды кислые, а на деревьях «Аиааира» – сладкие. Единственное объяснение – это особенности почвы и рельефа: в кохорских почвах много калия.

Госхоз «Аиааира» на сегодняшний день, пожалуй, самое продвинутое хозяйство в республике. Здесь ежегодно собирают до 500 тонн мандаринов. Осень прошлого года оказалась тёплой, но дождливой. И, несмотря на интенсивное лечение деревьев от нашествия мраморного клопа, урожай в этом сезоне выдался на славу.

За последние годы в Абхазии технология сортировки и обработки цитрусовых плодов продвинулась вперед. Доля ручного труда уменьшилась. С помощью ленточных сеток мандарины в полуавтоматическом режиме калибруются по трем размерам – крупные, средние и мелкие. И самое главное, никто их не красит и не покрывает воском. Поэтому абхазские мандарины – это самый что ни на есть натуральный продукт. Тогда какие мандарины «ушли» на свалку, вызвав переполох в республике? Этот вопрос я задала директору кохорского госхоза Дауру Джопуа.

– Эта видеосъёмка случайно попала в соцсети, – разъясняет ситуацию директор. – Мы не имеем никакого отношения к тем людям, которые придали этому факту политическую окраску. Дело в том, что ежегодно у нас выбраковываются нестандартная цитрусовая продукция. И так как у нас нет оборудования по её переработке, нам приходится выбрасывать эти мандарины на свалку. Причина лишь в этом, а не в том, что мы не смогли их реализовать.

– Война и послевоенная разруха подкосили сельское хозяйство республики, – продолжает разговор главный агроном госхоза Омар Цвижба. – Сейчас Абхазия способна произвести и поставить на внешний рынок лишь четверть от довоенного объема. И наш госхоз не исключение. Но до сих пор не решена проблема брака. Некондиционно мелкие, недозревшие, давленые фрукты не проходят строгий отбор сначала автоматический, а потом и ручной. В итоге тонны цитрусовых плодов уходят на свалку. Поэтому сегодня задача номер один в нашем хозяйстве – строительство безотходного предприятия по переработке цитрусовых плодов и изготовлению соков и джема.

– Мы не раз обращались с просьбой в вышестоящие инстанции, чтобы нам выделили средства на строительство небольшого цеха по переработке мандаринов, – сетует Даур Джопуа. – Однако вопрос до сих пор не решается.

Вот истинная причина мандаринового переполоха вокруг кохорских мандаринов. К сожалению, собрать мандарины – лишь часть большого мандаринового пути по дороге к новогоднему столу. В связи с открытием турецкого рынка часть постоянных покупателей начала колебаться, развернувшись в сторону более дешевого турецкого товара. И тут ничего не сделаешь – гигантские объемы поставок из Турции и других южных стран сбивают цену, и более дорогим абхазским фруктам конкурировать с ними непросто. Возникают проблемы с реализацией. Приходится снижать отпускные цены.

Однако есть у цитрусоводов Абхазии и другая проблема – мандариновая арифметика вывоза плодов. Возить урожай непосредственно до Москвы невыгодно. Самостоятельное перемещение товара через границу для производителя мандаринов – дело также накладное.

На Сухумском рынке я побеседовала с продавцом отборных мандаринов. На мой вопрос, почему он не вывез такую прекрасную продукцию за пределы республики, он сказал:

– Попробуйте проделать этот путь самостоятельно, и ваши мандарины сгниют, и не попадут не то что в Москву, но и в Сочи. Все возможные обстоятельства встанут на вашем пути, – вздыхает продавец. – Наш урожай уходит в руки фирм-перекупщиков еще на абхазской территории. Если же вы решитесь самостоятельно провезти свой урожай для сбыта в России, то узнаете, что, помимо НДС, в структуру цены включается некий неформальный «пограничный» платеж «толкачам», людям, которые обеспечивают вам «растаможку» и прочие документы «под ключ». Не хотите платить толкачу – будете ждать документов неделю, если не больше. Что станет за это время с вашими мандаринами, можно догадаться. Поэтому платят все. Куда уходят деньги, сказать сложно, но факт остается фактом. Оказавшись в России, мандарины становятся дороже. Вот такая получается печальная мандариновая арифметика.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 7Выпуск: 3747Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ