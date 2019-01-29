ДЖУМА ВИССАРИОНОВИЧ АХУБА

Память

На 82-м году жизни скончался замечательный абхазский писатель, публицист, общественный деятель Джума Виссарионович Ахуба.

Джума Ахуба родился 12 марта 1937 г. в с. Атара Очамчырского района. Член союзов писателей СССР и Абхазии (1967), союзов журналистов СССР и Абхазии (1968). Награжден орденом «Ахьдз-Апша» II степени (2009). Лауреат Государственной премии Абхазии им. Д. И. Гулиа (1989, за роман «Прохожий» и публицистические статьи), премии журнала «Дружба народов» (1971, за повесть «Бзоу»). Заслуженный деятель культуры Абхазии (1991). Дж. Ахуба на протяжении долгих лет являлся членом президиума Союза писателей Абхазии. Писал на абхазском (художественные произведения и статьи) и русском (статьи) языках.

Писатель с раннего возраста испытал на себе тяготы жизни. В июне 1937 г. его отца арестовали и осудили на 10 лет как троцкиста. Наказание отбывал в Архангельске и на полуострове Няндома. Через пять лет был освобожден, но без права возвращения домой до истечения срока заключения.

В 1943 г. Дж. Ахуба поступил в абхазскую школу в с. Атара. Вскоре был исключен из школы за «оскорбление» учителя, который назвал мальчика «сыном троцкиста», а тот назвал его «фашистом». Впоследствии учился в Ткуарчалской школе. В четвертом классе его определили в грузинскую школу, так как абхазские школы к тому времени были закрыты. Дважды выгоняли из школы. Учился также в Сухумской 1-й, грузинской Лыхненской школах. Восьмиклассное образование получил в 1953 г. Затем учился в Сухумской 3-й средней школе. В 1959 г. окончил Сухумское государственное педагогическое училище, в 1959-1960 гг. — студент абхазского сектора филологического факультета Сухумского государственного педагогического института им.А. М. Горького. В 1960–1965 гг. — студент Литературного института им. A.M. Горького в Москве.

После завершения учебы возвращается в Абхазию. Работал корреспондентом в редакции газеты «Советская Абхазия», на страницах которой опубликовал большое количество статей об абхазской культуре, литературе, театре, о современниках. В 1966–1970 гг. — заведующий литературной частью Абхазского государственного драматического театра им. С.Чанба. В 1970–1979 гг. — литературный консультант Союза писателей Абхазии. С 1979 г. — главный редактор журнала «Апсны аказара» («Искусство Абхазии», впоследствии – «Аказара»). В 1999–2003 гг. – директор Литературного фонда Союза писателей РА. В 1967, 1978, 1989–1993 гг. играл заметную роль в абхазском национально-освободительном движении. Был президентом Ассоциации «Интеллигенция Абхазии». Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. часто находился среди воюющих бойцов Восточного фронта, поднимая их дух. В декабре 1992 г., оказавшись в зоне боевых действий, попал в окружение и в бессознательном состоянии, окровавленный, был взят в плен грузинскими гвардейцами. В плену находился около месяца, подвергался жестоким физическим и моральным пыткам. Писатель воочию видел «особенности» политики грузинских властей на оккупированных территориях Абхазии. Он чудом остался жив, впоследствии увиденное и пережитое отразил в художественно-публицистических работах. Во все тяжелые времена он один из тех, кто стоял на страже интересов абхазского народа. Остро реагировал на несправедливость, проявленную в отношении его народа, и боролся с этим.

Первое стихотворение Дж. Ахуба было напечатано в 1955 г. в третьем номере журнала «Алашара» («Свет»). Стихи продолжал писать и в последующие годы. В 1969 г. выпустил поэтический сборник «Стихи». Но больше известен как прозаик. Художественные произведения и статьи также печатались в журналах «Дружба народов», газетах «Литературная Россия», «Литературная Кабардино-Балкария», «Апсны Капш» («Красная Абхазия»), «Республика Абхазия», «Единение», «Эхо Абхазии», «Абхазия», «Бзыбь», «Конфедерация», «Нарт», «Час пик», «Свободная трибуна» и др.

На произведениях Дж. Ахуба воспиталось не одно поколение абхазских читателей. Им изданы более 25 книг прозы и публицистических работ на абхазском и русском языках, в которых он раскрывает характер абхазского народа, проблемы духовности, психологию человека. Он автор множества рассказов: «Туган», «Ливень», «Воскресенье», «Земляника», «Трижды проданный и похищенный», «Посох»; повестей: «Бзоу», «Гость», «Войны уже не было», «Возвращение блудного волка», «Мост, соединяющий горы»; романов: «Пристань», «Прохожий», «Незабывное»; драм: «Вечно остающийся», «Под сенью наших гор», многочисленных статей об абхазской литературе, Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Его произведения пронизаны большой любовью к народу и родному языку. Произведения писателя получили высокую оценку не только в Абхазии, но и за ее пределами и стали гордостью национальной литературы.

В 1971 г. в соавторстве с А. Аргун и М. Мархолия написал сценарий художественно-документального фильма «Клятва Киаразовцев».

Дж. Ахуба перевел на абхазский язык рассказы Р.Тагора, Дж.Лондона, Э.Хемингуэя, А.Чехова, М.Шолохова, Б.Васильева, В.Быкова, Ф.Искандера, Х.Ашинова и др.

Ряд его произведений переведен на японский, английский, польский, русский, испанский, эстонский, латышский, армянский, грузинский и другие языки.

В переводе на русский язык были изданы его книги: Войны уже не было. М., 1968; Белый огонь. М., 1972; Благословите нас, горы! Сухуми, 1977; Пристань. М., 1985; Благословите нас, горы! М., 1990; Кто бросит камень… М., 1991; Люди и каратели. Гагра, 1993; От родных корней. Сухум, 1997; Чтоб далеко пойти... Сухум, 2003; Секреты успеха писателя. Сухум, 2012, и др.

В связи с безвременной кончиной Джумы Виссарионовича Ахуба мы выражаем глубокое сочувствие родным и близким писателя, а также поклонникам его таланта.

Светлая помять Джуме Виссарионовичу Ахуба!

Союз писателей Абхазии

Номер: 7Выпуск: 3747Рубрика: обществоАвтор: Союз писателей Абхазии