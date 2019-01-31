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31.01.2019
Номер: 8
Выпуск: 3748
Рубрика: общество
Автор: Государственная инспекция РА по карантину растений
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений доводит до сведения населения, что в зимне-весенний период следует проводить агротехнические мероприятия против зимующих стадий развития карантинного вредителя, распространенного в Абхазии – американской белой бабочки, повреждающей плодовые, лесные и декоративные культуры.
Мероприятия предусматривают: удаление отмершей коры, обмазку стволов известью, уборку и уничтожение растительных остатков с последующим сжиганием, перекопку почвы под кронами деревьев.
За справками обращаться по адресу: г.Сухум ул. Гулия, 28, Государственная инспекция РА по карантину растений.
Номер: 8
Выпуск: 3748
Рубрика: общество
Автор: Государственная инспекция РА по карантину растений