ВОРОВСТВО БЛЮД – В РАНГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Это сообщение привлекло внимание вот по какой причине. С 2000-х годов у Грузии появилась мания патентовать блюда национальной кухни. Видимо, в Грузии посчитали, что ее национальная кухня настолько вкусная, что окружающие ее государства начнут присваивать грузинскую стряпню.

В своей новейшей истории Грузия запатентовала свыше десяти известных блюд, как считается, грузинской кухни. В их число, в частности, попала виноградная водка чача, сулугуни, мацони, хачапури, а также чурчхела.

Главную цель выдачи патентов в Грузии объяснили необходимостью продвижения грузинских продуктов на международных рынках. Добившись признания патентов другими странами, Грузия сможет контролировать, какие именно продукты и из каких именно ингредиентов продаются под названиями блюд.

Конечно, любое государство строго следит за тем, чтобы блюда национальной кухни не присваивались соседями. Однако, когда под видом национальной кухни под прицел попадают общерегиональные блюда, а то и принадлежащие другим государствам и народам, это ничего кроме удивления и омерзения вызывать не может.

К примеру, чурчхела. Этот продукт принято считать грузинским. Однако в исторических документах и архивах есть упоминания о том, что чурчхелу уже делали в Армении. И называется там суджук или шароц. Как отмечают знатоки и эксперты кулинарии, в рецепте армянских хозяек присутствует несколько ингредиентов, значительно улучшающих вкус продукта. При приготовлении армянской чурчхелы-шароца в фруктовую смесь добавляются пряности — гвоздика, кардамон и корица, которые придают шароцу особенный аромат, в то время как чурчхела грузинская таким запахом не обладает. Армянский шароц упоминается в исторических справках раньше, чем грузинская чурчхела. Однако с 2011 года чурчхела стала де-юре грузинским продуктом и Армении будет крайне трудно на исконно национальный шароц получить патент.

Стоит заметить, аналог чурчхелы есть и в Турции под названием Sucuk — сучук, а также в Азербайджане, Абхазии, Кипре, Греции. То есть это региональное блюдо и было распространено у всех народов Закавказья и причерноморского региона. Однако Грузия без зазрения совести присвоила чурчхелу. В каждой стране у этого блюда свое название, не меняющее рецептуру и основные способы приготовления.

Также Грузия присвоила кисломолочный напиток, хорошо известный как мацони. На самом деле это армянское блюдо мацун и начали его делать в Армении гораздо раньше, чем в Грузии. Первые упоминания о нем есть в исторических документах еще в Х веке. Его приготовление армяне держали в секрете сотни лет, но потом тайна раскрылась и разошлась по всему региону.

Слово мацун переводится с армянского языка как «кислое молоко», произошло от глаголов мацнул «киснуть, сворачиваться» и мацуц’анел «заквашивать». Армения и Грузия были соседями, и, конечно, тесные связи между народами сделали возможным взаимообогащение культур, традиций и обычаев. Но если богатая национальная кухня армян не нуждалась в присвоении и обогащении другими блюдами, то иначе считали грузины, которые на протяжении столетий ставили во главу угла присвоение истории, культуры и других компонентов жизнедеятельности.

Точно так же обстоит дело и с другими блюдами, на которые Грузия получила патент. Ведь сомнительно, чтобы виноградную водку придумали только в Грузии. Виноград возделывали испокон веков в Южной Европе — Греции, Италии, Испании, Франции, а также в Южной Америке. Лечением водкой из виноградного сырья занимались еще древние арабские целители. Как отмечают специалисты, первыми перегонкой стали заниматься именно арабские целители. Многовековые традиции в изготовлении виноградной водки существуют и у народов Дагестана. Так что кулинарное воровство, наряду с присвоением истории и культуры, стало визитной карточкой Грузии. Впору выдавать Грузии патент именно на эту устойчивую традицию тоже…

Номер: 8Выпуск: 3748Рубрика: политикаАвтор: А.КАЧМАЗОВ