ГРУЗИЯ ПРИСВАИВАЕТ ОБЩЕКАВКАЗСКИЕ БЛЮДА

Кулинарное воровство

В Государственной Думе готовится ко второму чтению проект поправок в Гражданский кодекс, который упрощает порядок регистрации географических брендов. В чем суть поправок? «Новый закон сделает географические названия особым знаком качества: когда какой-то регион знаменит определенным товаром, никто не сможет выпускать подделки. Такие бренды, как камчатский краб, башкирский мед, тульский пряник и многие-многие другие попадут под правовую защиту», – пишет «Российская газета».

Продукты – под правовую защиту

«Новые упрощенные возможности для регистрации и продвижения региональных брендов позволят расширить перспективы развития регионов России. Многие из известных нам товаров уникальны именно своим географическим происхождением. В каждом субъекте РФ присутствует своя историческая, культурная или природная исключительность, особые традиции, в том числе в сфере прикладного творчества, национальной кухни и т.д. Предлагаемые законопроектом изменения позволят повысить конкурентоспособность экономики регионов, будут способствовать привлечению российских и иностранных инвестиций, развитию туризма», — поясняет один из авторов инициативы, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

То есть зарегистрировавший географическое указание получает исключительное право его использования. Регистрацией географических указаний будет заниматься Роспатент. Отныне никто не сможет выпускать фальшивые продукты и товары под брендами крымских вин, североосетинских минеральных вод, бабаевских конфет и шоколада, тульских пряников, вологодских масел и т.д.

Как подчеркивает «Российская газета»: «Лица, зарегистрировавшие географическое указание, получат исключительное право его использования. Это значит, только они смогут писать на этикетках и в рекламе, что у них тот самый товар. Никто другой не сможет указать, что его товар (если речь об особенном товаре) тоже из Сибири, даже если он действительно производится в Сибири. Нельзя будет и играть словами, склоняя географическое название, и даже добавлять слова типа «в таком же роде», «имитация», «почти такой же». Товары, этикетки или упаковки, на которых незаконно использовано географическое указание, будут считаться контрафактными».

Номер: 8Выпуск: 3748Рубрика: политикаАвтор: А.КАЧМАЗОВ