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31.01.2019

РЕЛИГИЯ И ЗДОРОВЬЕ

Молитвы идут на пользу человеческому организму, утверждают американские ученые. По мнению исследователей, произнесение молитв оказывает неоценимую помощь людям с повышенным кровяным давлением и диабетикам: за несколько минут снижается уровень холестерина в крови, а также нормализуются обменные процессы.

По свидетельствам ученых, молиться особенно полезно тем (и за тех), кто иногда впадает в глубокую депрессию, разумеется, душевнобольным с прогрессирующим маниакально-депрессивным синдромом этот способ лечения также рекомендован. Вообще, как полагают авторы открытия, духовное начало положительно сказывается на здоровье человека. Исследования проводились совместно с отделением кардиологии одного из городских госпиталей.


Номер:  8
Выпуск:  3748
Рубрика:  общество
Автор:  Из российской прессы

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