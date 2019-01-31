РЕЛИГИЯ И ЗДОРОВЬЕ

Молитвы идут на пользу человеческому организму, утверждают американские ученые. По мнению исследователей, произнесение молитв оказывает неоценимую помощь людям с повышенным кровяным давлением и диабетикам: за несколько минут снижается уровень холестерина в крови, а также нормализуются обменные процессы.

По свидетельствам ученых, молиться особенно полезно тем (и за тех), кто иногда впадает в глубокую депрессию, разумеется, душевнобольным с прогрессирующим маниакально-депрессивным синдромом этот способ лечения также рекомендован. Вообще, как полагают авторы открытия, духовное начало положительно сказывается на здоровье человека. Исследования проводились совместно с отделением кардиологии одного из городских госпиталей.

Номер: 8Выпуск: 3748Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы