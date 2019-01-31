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ЗАКРЕПЛЯЮТ НАВЫКИ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
Аэромобильные группы мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к активной фазе подготовки по отработке задач тактического воздушного десанта в условиях горно-лесистой и прибрежной местности.
В ходе учебы на полигонах «Цабал» и «Нагвалоу» военнослужащие групп получают навыки тактических действий, актуальных в современных военных конфликтах, в их числе огневое поражение пехоты и легкобронированной техники противника из вертолетов и высадка десанта на различные рельефы местности.
Аэромобильные группы предназначены для ведения боевых действий со скрытной переброской войск по воздуху в назначенные районы. Особенностью новых подразделений является их способность с использованием приданных транспортных и многоцелевых вертолётов перемещаться по фронту и в его глубину, при этом огневую поддержку осуществляют приданные ударные вертолеты армейской авиации ЮВО.
Впервые на военной базе аэромобильные группы были созданы в начале декабря истекшего года по указанию командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.
Пресс-служба ЮВО
Номер: 8
Выпуск: 3748
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Южного военного округа