ВРАЧ ОТ БОГА

Светлой памяти Цицины Темуровны Барганджия

На 85-м году ушла из жизни заслуженный врач Республики Абхазия Цицина Темуровна Барганджия. Самоотверженность и бескорыстие, любовь к людям и стремление им помочь были неотъемлемыми качествами этого доктора. Через всю свою жизнь она пронесла слова из клятвы Гиппократа: «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного». Всю жизнь она посвятила сложной и интересной профессии – «профессии призвания».

Адзюбжская больница долгие годы была «скорой помощью» для населения всей западной части Очамчырского района: здесь рожали детей, получали первую необходимую хирургическую помощь, лечили разные заболевания, и даже зубы. И все эти медицинские услуги вместе с младшим медперсоналом и стоматологом более 30 лет оказывала главный врач больницы Цицина Темуровна Барганджия.

Цицина Темуровна родилась в 1933 году в селе Тамыше Очамчырского района. Это было непростое время для абхазского народа. Многие тамышцы стали жертвами репрессий, а отцу Цицины Темуровны чудом удалось избежать этой участи. Ведь он был славным борцом за идеалы гуманизма, активный участник строительства новой жизни в Абхазии.

После окончания тамышской школы Цицина Барганджия становится студенткой Тбилисского государственного медицинского института. Получив диплом, работает педиатром в Очамчырской детской поликлинике и Сухумской детской больнице. Затем два года проходит курсы повышения квалификации. И уже в 1961 году Цицина Темуровна возглавила больницу в селе Адзюбже «Рождение человека». Для неё это назначение было большой ответственностью. Так называемый в прошлом сельский врач – это универсал, он должен уметь все, независимо от того, учился он этому или нет. Так она стала и хирургом, и акушеркой, в общем, земским доктором. Работать было нелегко, ведь больные почти всех сёл от Кодора до Очамчыры были её пациентами. В больнице была одна машина «скорой помощи», на которой врачи старались успеть к больному даже в самые отдалённые сёла. Говоря о Цицине Темуровне, коллеги вспоминают её наставления: «Врач состоялся тогда, когда он думает о своем больном, когда он болеет его болью, страдает его страданиями. Тогда он копается в книгах новых и древних, советуется с коллегами. Ищет спасение и находит его. Главное для врача – это сердце. Чтобы вылечить больного, его надо очень полюбить. Поэтому нужно каждого лечить так, будто это самый важный пациент в твоей жизни».

Её профессионализм, любовь и сострадание к людям были замечены правительством страны. Цицину Барганджия дважды избирали депутатом Верховного Совета Абхазской АССР от Адзюбжского избирательного округа Очамчырского района. Затем она становится членом Президиума Верховного Совета Абхазской АССР. Её труд отмечен правительственными наградами. Но на первом месте у неё всегда была её работа, её пациенты. И она жила этим и была счастлива.

Удачно сложилась и личная жизнь Цицины Барганджия. Она вышла замуж за известного абхазского журналиста Шалико Теймуразовича Камкия (ныне покойного). Он был автором многих монографий, книг, занимался переводами. Был издан его малый абхазский энциклопедический словарь «Мир слов». У них родилась дочь Фатима, которая пошла по стопам матери. После окончания Северо-Осетинского мединститута более 30 лет работает педиатром в Сухумской детской больнице. Её супруг – Зураб Пипия возглавляет Управление по надзору в сфере здравоохранения в Минздраве РА. У них двое детей – Кама и Баграт. Кама окончила экономический факультет АГУ, работает в РУП «Черноморэнерго», Баграт учится в школе.

Цицина Темуровна Барганджия никогда не выставляла напоказ свои заслуги, не требовала никаких наград. Всегда была довольна тем, что имела. Истинная традиционная абхазка, с красивыми утончёнными чертами лица, всегда с высоко поднятой головой, она до конца своих дней сохранила свою внутреннюю интеллигентность, плавную речь, благородный взгляд и доброе сердце.

Родные и близкие

Номер: 8Выпуск: 3748Рубрика: обществоАвтор: Родные и близкие