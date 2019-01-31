КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ТРУДНОЕ БОГАТСТВО

Вновь разгорелись страсти по нефти. Как всегда, пока политические. В преддверии нынешних президентских выборов эта тема будет подниматься не один раз. Это выгодная фишка, чтобы показать обществу свое беспокойство за страну и лишний раз указать на оппонента, что «размышляет и действует» он по нефтяному вопросу неправильно.

Уже сегодня группа депутатов Народного Собрания – Парламента РА озвучила свое письмо, в котором выступила против ведущейся добычи нефти в республике.

Другая недавно родившаяся общественно-политическая организация молодых реформаторов более подробно рассказала, как идет добыча нефти и как утекают прибыли за пределы республики сомнительным нефтяным компаниям.

Такие «неожиданные» новости взбудоражили население (оно всегда доверяет авторитетным лицам), и в общих разговорах начались споры, люди стали выражать недоверие и, самое главное, недовольство властью, которая на все это «смотрит сквозь пальцы». Можно не сомневаться: дальше «интересной» пиар-информации о нефти будет больше. Впереди выборы.

Наша редакция заинтересовалась этим вопросом сразу, как только в 2006 году появился призыв: «Что бы ни говорили, добывать нефть мы будем!»

На самом деле, пусть каждый наш гражданин задаст себе вопросы: «Сколько нефти в Абхазии? В каких районах ее больше всего? Какого она качества? и т.д. Правильно не ответит никто. Даже те специалисты, которые сегодня занимаются этим вопросом в нашей республике. И государственные чиновники не смогут озвучить цифры.

Немного истории. В СССР геологоразведка обследовала многие нефтяные участки большой страны. Она предполагала, что в районах побережья Кавказа должны быть нефтеносные русла.

Прибыв в Грузию, а потом в Абхазию, специалисты на основании природных, технических данных, высказали предположение (а не утверждение), что нефть здесь есть. В каких объемах и, если качать, на сколько лет хватит – на эти вопросы они должны были дать ответ в заключении после проведения дорогостоящих изыскательских работ. В некоторых районах, в частности в Абхазии, они оставили специальное, техническое оборудование для консервации, чтобы провести анализы, изучить все, что нашли. Но продолжить работы геологоразведчики не смогли. Началась перестройка Горбачева. Известные события в Грузии и в Абхазии, последующая война, лихие 90-е годы в России отбросили этот проект по разведке нефти на побережье на долгое время.

Сегодня даже в Москве, в специальных институтах и структурах, занимающихся углеводородными ископаемыми, нет никаких карт, схем нефтеносных жил в Абхазии. Но по сегодняшний день ходит народная молва: «Нефть у нас есть…»

Понимая, какой это сложный процесс и чем он может обернуться в послевоенной Абхазии, Первый Президент В.Ардзинба решил, что надо заниматься в первую очередь другими отраслями. Окрепнем – подумаем и о нефти. Вопрос был снят.

Когда затем в Абхазию прибыли специалисты, они предложили провести более масштабные изыскания. Начались технические работы, и в обществе поползла молва, что теперь мы заживем не хуже, чем в Кувейте.

Общество разделилось. Одна его часть была за добычу, другая – против. Каждый приводил свои доводы и факты, не думая о развитии сельского хозяйства, курортов, сохранении экологии и, в конце концов, о том, где эту нефть мы будем перерабатывать. А вскоре случилась катастрофа с буровой установкой в Мексиканском заливе. Разлившаяся нефть нанесла непоправимый ущерб курортному побережью в Мексике, золотому штату Калифорнии, самому океану. Лучшие специалисты, современная техника в течение длительного времени не могли совладать с огнем и нефтью.

Наглядная картина той трагедии воочию показала, что такое ЧП может произойти и у нас. Парламент принял решение. Президент услышал голос народа. Вопрос нефти был закрыт.

Очередной раз он был поднят в 2011 г. Прибывшие нефтяники России вновь предложили провести изыскания и лабораторные исследования. Причем за свой счет. Тогдашними чиновниками было принято правильное решение – узнать, сколько нефти есть у нас, какого она качества и что делать с ней потом. И вообще – есть ли она у нас?

Один из руководителей нефтяной компании (а они в России все частные) открыто заявил для СМИ следующее:

«Мы доставим сюда оборудование, будем изучать полученное сырье. Проведем некоторые изменения работы на тех объектах, где были поставлены заглушки еще со времен СССР, так как они находятся не в лучшем состоянии безопасности. Создадим карты нефтяных пластов, будем знать, откуда идет природное поступление сырья и т. д. А главное, мы изучим качество нефти и ее количество. Если мы определим, что она годится только для керосиновых ламп и через 6 – 8 лет качать больше нечего, мы уйдем из Абхазии. Это никому не выгодно».

Далее представитель нефтяной компании пояснил, что все проводимые работы стоят очень дорого. Они их будут оплачивать сами, и в бюджет республики будут поступать соответствующие налоги, пока здесь работают.

Общество вновь разделилось по этому вопросу. Сейчас тоже принято правильное решение: «Идут изыскательские работы, а не добыча нефти, на основании ранее принятых документов. В конце концов, мы же хотим узнать, сколько этого богатства у нас есть? И стоит ли в дальнейшем рассчитывать на уровень жизни, подобный в Кувейте?

Некоторые утверждают, что уже идет добыча нефти, доходы от нее уплывают за пределы республики, а власть на это не обращает внимания. Но все это – истинный пиар, ход в свою пользу, чтобы заработать очки в обществе.

Если нефть уже добывается, то она должна где-то складироваться в больших емкостях и цистернах.

Если идет прибыль за пределы республики, значит, нефть уже продают также за пределами страны. Ее в багажнике автомобиля или в кузове грузовика не перевезешь.

Движение железнодорожных цистерн и танкеров на море не замечено. Перерабатывающего завода у нас нет. Там, где идет добыча нефти, после разлива ее по емкостям, перемещения по дорогам, как правило, остаются специфические, «профессиональные» следы – пятна, грязь, запах.

А кто из граждан видел эти признаки нефти на наших дорогах и территориях?

Крикнуть: «У нас добывают нефть!» – может, для нас и престижно. Но пока рано.

В канун Нового года Президент РА Р.Хаджимба на пресс-конференции для СМИ еще раз высказал свое мнение по вопросу нефти: «Да, идут изыскательские работы. Никакой добычи нефти не производится. Когда станет ясной картина, что делать дальше, однозначно эта отрасль будет только в ведении государства».

Но у нас есть и другие задачи, есть, что развивать. И думать о нашей экологии мы должны в первую очередь.

Нам не нужна напряженная ситуация еще и по вопросам нефти. Не хочется, чтобы каждый приходил и требовал свою «нефтяную долю».

***

Бесспорно, нефть – это богатство. Но Абхазия никогда не была нефтяной страной. Это известно без всяких геологоизысканий. И слава богу, не будет. Мы обладаем другими богатствами – людьми, природой, морем, экологией, плодоносной землей и ее красотой.

Если все это направить на должный, правильно рассчитанный путь, то жить в Абхазии каждому и всем будет намного комфортнее и достойнее, чем там, где нефть течет рекой.

Если мы будем знать, что этого народного богатства у нас в достатке, мы должны будем научиться пользоваться им сообща. А для этого мы должны дорасти, в хорошем смысле слова.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 8Выпуск: 3748Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА