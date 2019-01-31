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К 145-летию Дмитрия Гулиа и 100-летию со дня выхода первого номера газеты «Апсны»
Распоряжением Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба создана Государственная комиссия по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 145-летию со дня рождения основателя абхазской литературы, выдающегося поэта, прозаика, драматурга, историка, общественного деятеля, народного поэта Абхазии Дмитрия Иосифовича Гулиа, а также 100-летию со дня выхода первого номера газеты «А8сны».
В состав комиссии вошли:
– Даур Аршба – первый вице-премьер – председатель Комиссии;
– Владимир Зантария – советник Президента Республики Абхазия по науке, культуре и образованию – заместитель председателя комиссии;
– Эльвира Арсалия – министр культуры и охраны историко-культурного наследия;
– Вахтанг Абхазоу – председатель Союза писателей;
– Арда Ашуба – директор Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа;
– Василий Авидзба – директор научно-исследовательского центра «Абхазская энциклопедия»;
– Энвер Ажиба – главный редактор газеты «А8сны»;
– Инна Хашба – главный редактор газеты «Амцабз»;
– Зураб Джапуа – президент Академии наук Абхазии;
– Адгур Какоба – министр образования и науки;
– Светлана Корсая – директор Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулиа;
– Мушни Ласуриа – председатель Ассоциации писателей Абхазии;
– Анатолий Лагулаа – главный редактор журнала «Алашара»;
– Даур Начкебия – директор Республиканского государственного учреждения «Абхазское государственное издательство»;
– Батал Хагуш – председатель Государственного комитета Республики Абхазия по государственной языковой политике;
– Руслан Хашиг – председатель Союза журналистов;
– Октай Чкотуа – писатель, переводчик.
Госкомиссии поручено в течение двух недель подготовить план проведения юбилейных мероприятий.
Номер: 8
Выпуск: 3748
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА