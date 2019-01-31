К 145-летию Дмитрия Гулиа и 100-летию со дня выхода первого номера газеты «Апсны»

Распоряжением Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба создана Государственная комиссия по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 145-летию со дня рождения основателя абхазской литературы, выдающегося поэта, прозаика, драматурга, историка, общественного деятеля, народного поэта Абхазии Дмитрия Иосифовича Гулиа, а также 100-летию со дня выхода первого номера газеты «А8сны».

В состав комиссии вошли:

– Даур Аршба – первый вице-премьер – председатель Комиссии;

– Владимир Зантария – советник Президента Республики Абхазия по науке, культуре и образованию – заместитель председателя комиссии;

– Эльвира Арсалия – министр культуры и охраны историко-культурного наследия;

– Вахтанг Абхазоу – председатель Союза писателей;

– Арда Ашуба – директор Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа;

– Василий Авидзба – директор научно-исследовательского центра «Абхазская энциклопедия»;

– Энвер Ажиба – главный редактор газеты «А8сны»;

– Инна Хашба – главный редактор газеты «Амцабз»;

– Зураб Джапуа – президент Академии наук Абхазии;

– Адгур Какоба – министр образования и науки;

– Светлана Корсая – директор Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулиа;

– Мушни Ласуриа – председатель Ассоциации писателей Абхазии;

– Анатолий Лагулаа – главный редактор журнала «Алашара»;

– Даур Начкебия – директор Республиканского государственного учреждения «Абхазское государственное издательство»;

– Батал Хагуш – председатель Государственного комитета Республики Абхазия по государственной языковой политике;

– Руслан Хашиг – председатель Союза журналистов;

– Октай Чкотуа – писатель, переводчик.

Госкомиссии поручено в течение двух недель подготовить план проведения юбилейных мероприятий.

Номер: 8Выпуск: 3748Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА