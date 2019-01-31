О СЕБЕ

Благодаря Богу мне генетически досталась память не «дырявая». Учеба в школе доставалась не зубрежкой, а скорее запоминанием разъяснений педагогов. Кстати, чтобы не отвлекаться на уроках, в классе я садился, как правило, во второй ряд, и услышанные на уроках темы оставались в памяти надолго – на годы...

Для доказательства сказанного приведу один пример: выпускники средних школ, как правило, делают попытку сдать вступительные экзамены в вуз в том же году, когда оканчивают школу, так легче, ибо пройденные в школе материалы еще свежи в памяти.

Я окончил Дурипшскую среднюю школу в 1947 году и лишь в 1958 году, работая на железнодорожном транспорте машинистом локомотивов, я подал документы в ТбИИЖТ (Тбилисский институт железнодорожного транспорта) по избранной в жизни профессии. Приемный экзамен. Естественно, профилирующий предмет на инженерном факультете – математика. В билете три вопроса: по алгебре, геометрии и тригонометрии с задачами по ним. Беру билет. Подготовился, и выйдя к доске, ответил на все вопросы.

Председательствующий обращается: «Мы ставим вам оценку «отлично» и не исправляем ее, но могли бы вы вывести формулу бином Ньютона?» Я повернулся к доске и вывел эту формулу, чуть ли не заполнив всю классную доску (кстати, позже эту формулу из-за сложности и громоздкости исключили из программы общеобразовательных школ СССР).

Председательствующий встал и говорит: «Из досье мы видим, что вы среднюю школу закончили 11 лет тому назад, и после вашего успешного ответа на вопросы по билету, мы, члены комиссии, невольно подумали: неужели этот в общем-то взрослый человек, не со школьной скамьи, воспользовался шпаргалкой? Этим и объясняется наш дополнительный, не скрою, сложный вопрос. Спасибо, вы развеяли наши сомнения».

Так я справился и с другими предметами на приемных экзаменах и превратился из абитуриента в студента-очника.

По завершении учебы ректор института вызвал меня и сказал: «Мы считаем ваш дипломный проект наиболее достойным и предлагаем защитить его не в стенах института, как все выпускники, а в коллективе промышленного предприятия – на Тбилисском электровозостроительном заводе (в тот период в системе высшего образования СССР пошла такая мода). Я согласился, ибо это даже престижно – было задето мое самолюбие.

Назначили день. Я развесил до 25 стандартных чертежей, схем, диаграмм. Актовый зал завода заполнен практиками – не только инженерно-техническим персоналом, но и свободными от работы людьми завода – для показухи! Защита началась. Через некоторое время меня останавливают. У меня дрогнуло сердце: неужели я завалил защиту дипломной работы? Оказалось, нет! Прошло... 45 минут с начала защиты, а для меня время пролетело незаметно быстро. Вопросы. Ответы. Защита закончена.

Позже мне передали фотографию, сделанную при защите: в правой руке держу метровую красивую указку, а на одном из чертежей указываю пальцем вытянутой левой руки разъяснение сказанного. Пусть никто не скажет, что защита диплома – прогулка, тем более не в своем институте, а в чужом. Хотя я и был подготовлен, но фотография меня выдала – подсознательно волновался!

Когда человек слишком долго живет, он вольно или невольно много видит и слышит, и если память не подводит, то он запоминает увиденное и услышанное, и в нужный момент вставляет свои комментарии в беседах в кругу друзей, тем самым оживляя их. В том числе и анекдоты.

Мой двоюродный брат Эдуард Шамильевич, видя, что возраст мой довольно-таки приличный, даже по абхазским меркам – шутка ли, 90 лет от роду, попросил хоть анекдоты не забрать с собой туда, откуда не возвращаются, а оставить людям!

Я подумал над его предложением и согласился с ним. Так я решил издать небольшую книгу «Анекдоты от А. Губаз». В ходе работы мой друг из города Сочи, Н. И. Сосин, услышав об этом, вручил мне несколько отпечатанных листков анекдотов «из нашего репертуара» в прошлом.

И еще: анекдоты – короткие рассказы, заканчивающиеся в конце неожиданной по смыслу развязкой, которая вызывает улыбку и даже смех у читателя и тем самым снимает напряжение в разных жизненных ситуациях. Ведь не бывает, чтоб у человека не было проблем, что у него все хорошо в жизни и что он не нуждается в разрядке – в улыбке, в смехе, в юморе.

С уважением,

А. ГУБАЗ

Номер: 8Выпуск: 3748Рубрика: обществоАвтор: А. ГУБАЗ