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31.01.2019
Номер: 8
Выпуск: 3748
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
НА ФЕСТИВАЛЕ РОБОТОТЕХНИКИ
В Сочи завершился V открытый региональный фестиваль робототехники «РобоФест-Сочи памяти С.Ю. Черединова», в котором приняли участие юные инженеры из Гагрского лицея-интерната.
Учащиеся лицея Баграт Хаджимба, Адгур Эшба, Ибрагим Ашуба, Артур Васильев, Саид Цвижба и Эмир Бганба в своих группах выступили с хорошими показателями. Они собрали за короткое время трех роботов.
Руководитель кружка Ильфир Атнасурин выразил благодарность родителям детей, которые взяли на себя организацию поездки на фестиваль.
Номер: 8
Выпуск: 3748
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс