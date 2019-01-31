НА ФЕСТИВАЛЕ РОБОТОТЕХНИКИ

В Сочи завершился V открытый региональный фестиваль робототехники «РобоФест-Сочи памяти С.Ю. Черединова», в котором приняли участие юные инженеры из Гагрского лицея-интерната.

Учащиеся лицея Баграт Хаджимба, Адгур Эшба, Ибрагим Ашуба, Артур Васильев, Саид Цвижба и Эмир Бганба в своих группах выступили с хорошими показателями. Они собрали за короткое время трех роботов.

Руководитель кружка Ильфир Атнасурин выразил благодарность родителям детей, которые взяли на себя организацию поездки на фестиваль.

Номер: 8Выпуск: 3748Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс