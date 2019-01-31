НАШЕМУ КОЛЛЕГЕ 90 ЛЕТ

Долгожители Абхазии

Алексей Камугович Губаз родился 10 января 1929 года в с. Мгудзырхуа Гудаутского района. Алексей хотя и окончил Дурипшскую среднюю школу успешно, но из-за отсутствия материальных возможностей не могло быть и речи о поступлении в вуз не только за пределами республики, но даже в Сухуме, и он работал бригадиром в родном колхозе.

В тот период в республике вступила в строй ЧЖД – Черноморская железная дорога, проходящая через его село, и начали проходить железнодорожные составы, не с чадящими допотопными паровозами, а с современными локомотивами – американскими дизельными тепловозами фирмы «Болдуин» (ДБ) и «АЛКО» (ДА). Любознательный Алексей на железнодорожной станции «Черная речка», расположенной в их селе, «близко познакомившись» с этими мощными тепловозами, решает для себя: «Буду машинистом». И узнал у локомотивной бригады, присланной на практику из учебного заведения в депо Сухум, адрес, где готовят машинистов.

В том же году (1948) он уезжает в г. Дзауджикау, ныне Владикавказ, и поступает в 3-годичную школу машинистов тепловозов и с отличием завершает учебу с правом управления локомотивом. Об его действительно успешной учебе говорит такой эпизод, как сдача госэкзамена. По алфавиту вызвали четырех слушателей, которые взяли билеты и сели готовиться. Проходят полчаса, сорок пять минут. На экзамене – никакого движения. Тогда зам. директора по учебной части предлагает председательствующему: среди слушателей есть человек, который может отвечать без подготовки, и называет фамилию А.Губаз. Его поддержали предметные учителя.

Председательствующий: «Товарищ Губаз, ваши преподаватели подсказали, что вы можете отвечать без подготовки, что скажете?» «Нет проблем», – отвечает Губаз. Ответ был четким. Такой же, как и на оставшиеся четыре дисциплины. Вечером по Дзауджикаускому радио (телевидения тогда не было) передали: «Состоялся выпуск машинистов тепловозов при Дзауджикауском техникуме. Отличные знания показал слушатель А. Губаз, который вскоре поведет железнодорожные составы по рельсам Союза».

Губаз водил поезда по Северо-Кавказской железной дороги (депо «Гудермес – Чечня»), на трассе Гудермес – Астрахань; Гудермес – Махачкала; Рязано-Уральской (депо «Баскунчак»); Оренбургской (депо «Аральск – Казахстан»).

В 1952–1955 годах служил в рядах Советской армии. Находясь на службе, он вступает в ряды компартии СССР, и вот уже более 60 лет является ее членом. После демобилизации Алексей возвращается в Абхазию и по своей специальности поступает на работу в локомотивное депо Сухум и водит поезда на участке Сухум–Самтредия и Сухум–Адлер Закавказской железной дороги.

Алексей, работая в депо, не забывает о продолжении учебы и подает документы в Тбилисский институт железнодорожного транспорта. Успешно заканчивает его. Потом работает главным инженером Сухумского локомотивного депо. Работая на железнодорожном транспорте, он избирался депутатом Верховного Совета СССР V-го созыва (1958–1962 годы). В 1964 году по направлению Абхазского обкома компартии, он с отличием заканчивает еще один вуз – промышленное отделение Бакинской Высшей партийной школы. С 1967 г. как опытный инженер работает в Абхазоблсовпрофе в отделе охраны труда.

С 1971-го по 1986 годы – председатель одного из ведущих отраслевых комитетов профсоюза – работников пищевой промышленности, объединяющего более 10 тысяч трудящихся. Обком профсоюза объединял коллективы предприятий и организаций, подведомственных трем союзным министерствам СССР: мясомолочной, рыбного хозяйства и пищевой промышленности. Последнее с отраслями: чайной, винодельческой, табачной, хлебобулочной и эфирно-масличных культур с их валовой продукцией порядка 85% промышленной продукции республики.

С 1986-го по 1994 годы А.Губаз – директор Сухумского санатория-профилактория «Басла», построенного под его личным руководством на территории Сухумской бальнеологической лечебницы для оздоровления трудящихся отрасли. Ввод в эксплуатацию здравницы помешала развязанная Грузией войны против Абхазии.

В начале 1994 года А. Губаз был приглашен на работу в Федерацию профсоюзов республики, и ему предложили восстановить отраслевой профсоюз работников промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Он с присущей ему энергией возродил первичные профсоюзные комитеты на местах и создал отраслевой комитет профсоюза республики, председателем которого и был избран. А. Губаз возглавлял этот комитет 19 лет. В 2013 г. он сложил свои полномочия председателя по возрасту и продолжает работать завотделом этого республиканского отраслевого комитета профсоюза.

За долголетнюю и плодотворную работу А. Губаз был награжден орденом «Ахьдз- Апша» третьей степени.

Являясь еще и творческим человеком, А. Губаз выпустил книгу «Новеллы» – о неординарных, заслуживающих внимания событиях, которые происходили в республике в прошлом веке, свидетелями которых он являлся.

В ближайшее время в свет выйдет книга «Анекдоты от А. Губаз», и если Всевышний позволит ему в его 90 лет от роду (даже по абхазским меркам возраст не малый), он планирует подготовить еще одну книгу. Пожелаем ему осуществить задуманное.

А. БГАНБА, заместитель председателя ФНП РА

Номер: 8Выпуск: 3748Рубрика: обществоАвтор: А. БГАНБА, заместитель председателя ФНП РА