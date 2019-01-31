АБХАЗСКИЙ СПЕКТАКЛЬ В АДЫГЕЕ

Актеры Абхазского государственного драматического театра имени С. Чанба совместно с актерами Адыгеи примут участие в спектакле Национального театра Адыгеи по драме немецкого драматурга Бертольда Брехта «Кавказский меловой круг». Премьера пройдет в Майкопе 30 января.

Заместитель гендиректора Абхазского государственного драмтеатра по связям с общественностью Шарида Тужба сообщила: «Режиссёр постановки – руководитель Национального театра Адыгеи, заслуженный артист Абхазии Касей Хачегогу. Этот спектакль уже был показан в Абхазии, а сейчас он будет поставлен у них на родине, с участием абхазских актеров». Спектакль пройдет на русском, адыгском и абхазском языках с синхронным переводом.

Номер: 8Выпуск: 3748Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс