УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ

Президент Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам надлежащей организации рыбной путины в акватории Республики Абхазия. Об этом сообщается на официальном сайте Президента РА.

Глава государства подчеркнул необходимость более строгого контроля за соблюдением установленных правил вылова рыбы.

В этой связи Рауль Хаджимба поручил:

Министерству сельского хозяйства и Государственному комитету по экологии и охране природы – предпринимать все необходимые меры по обеспечению максимальной прозрачности процесса лова с целью выявления реальных объемов выловленной рыбы;

Пограничному отряду СГБ – реализовывать необходимые мероприятия по контролю за соблюдением установленных правил рыболовецкими предприятиями, а также применять соответствующие меры воздействия по отношению к нарушителям, вплоть до их выдворения за пределы Республики Абхазия;

Государственному таможенному комитету – осуществлять строгий контроль за экспортом рыбной продукции.

Номер: 8Выпуск: 3748Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА