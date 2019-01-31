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УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ
Президент Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам надлежащей организации рыбной путины в акватории Республики Абхазия. Об этом сообщается на официальном сайте Президента РА.
Глава государства подчеркнул необходимость более строгого контроля за соблюдением установленных правил вылова рыбы.
В этой связи Рауль Хаджимба поручил:
Министерству сельского хозяйства и Государственному комитету по экологии и охране природы – предпринимать все необходимые меры по обеспечению максимальной прозрачности процесса лова с целью выявления реальных объемов выловленной рыбы;
Пограничному отряду СГБ – реализовывать необходимые мероприятия по контролю за соблюдением установленных правил рыболовецкими предприятиями, а также применять соответствующие меры воздействия по отношению к нарушителям, вплоть до их выдворения за пределы Республики Абхазия;
Государственному таможенному комитету – осуществлять строгий контроль за экспортом рыбной продукции.
Номер: 8
Выпуск: 3748
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА