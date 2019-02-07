УВЕКОВЕЧЕН АТАТЮРКОМ

90 лет назад в Стамбуле, на площади Таксим, установили памятник, посвященный основанию Турецкой республики. Скульптурная группа включает фигуры Кемаля Ататюрка и лиц, способствовавших установлению республиканского строя и возрождению Турции после Первой мировой. Среди них – двое наших соотечественников: красный маршал Климент Ворошилов и полпред РСФСР в Турции Семён Аралов (многие путают его с Михаилом Фрунзе). «Наших» изваяли по личному указанию Ататюрка в знак уважения к Советской России, которая в ту пору первой протянула руку помощи Турции.

Номер: 12Выпуск: 3752Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы